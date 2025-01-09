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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор рассказал об обстановке на пожаре в Энгельсе после атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

Замглавы МЧС России Илья Денисов прибыл в Энгельс и провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте возгорания после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что экстренные службы продолжают круглосуточную работу, а имеющихся сил и средств достаточно для ликвидации последствий атаки беспилотников.

Губернатор подчеркнул, что процесс выгорания потребует времени, однако ситуация остается под контролем и угрозы для жилых зданий нет. Нарушений состояния воздуха в районе возгорания выявлено не было, сообщил Бусаргин.

Процесс выгорания на пожаре — это уменьшение массы твердого или жидкого горючего вещества при горении.

Бусаргин сообщил о массированной атаке на Саратов и Энгельс
Политика
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Ранним утром 8 января Саратовская область подверглась атаке 11 беспилотников. Обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе, в результате чего начался сильный пожар. Из-за увеличения площади возгорания в городе был введен режим ЧС.

В ходе ликвидации пожара на нефтебазе погибли два сотрудника МЧС Саратовской области: начальник 1-й пожарно-спасательной части 3-го отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный 4-й пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов.

Энгельс и Саратов уже неоднократно становились целями для атак украинских БПЛА. От города до украинской границы — более 700 км.

В декабре 2024 года беспилотники атаковали военный аэродром в Саратовской области. В конце августа прошлого года один из дронов врезался в высотное здание в Саратове, в результате инцидента погибла женщина.

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Теги
Саратов Энгельс БПЛА Военная операция на Украине Роман Бусаргин
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