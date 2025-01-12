Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в Сербии

Александр Вучич (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Сербия готова стать площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил Pink TV сербский лидер Александр Вучич.

«Я никогда не ввязывался в мировые проблемы, но Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президента России и президента Америки. Мы полностью готовы гарантировать безопасность обоих президентов», — сказал Вучич (цитата по RTS).

По словам президента, Трамп «пользуется наибольшим доверием в Европе со стороны сербского народа», и Путин также очень популярен в стране.

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