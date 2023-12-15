Быков сравнил отказ от распространения его книг с запретом Галича в СССР
Издательство АСТ не сообщало писателю Дмитрию Быкову (внесен в реестр иноагентов) о решении остановить распространение его книг. Об этом сам Быков рассказал РБК.
«Издательство меня ни о чем не извещало, но я благодарен ему и за то, что оно продолжало меня издавать два года после отъезда. Обычно — по крайней мере в СССР — эмигрантов переставали печатать сразу», — сказал писатель.
«Точно так же, как в начале восьмидесятых все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного», — добавил Быков.
По его мнению, «ничего другого быть не могло» и «ничего не изменилось», поскольку кто хочет читать его книги, тот будет это делать по-прежнему. «Давно пора понять, что запретить книгу невозможно», — уверен Быков.
О решении АСТ остановить распространение книг Быкова, а также Бориса Акунина ранее объявил глава издательства Павел Гришков. Он объяснил это тем, что публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки и «до прояснения ситуации» выпуск и отгрузку книг возобновлять не будут.
В «Эксмо-АСТ» входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», группа компаний «Литрес» и другие.
Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков контролирует структуры объединенной сети «Читай-город — Буквоед», владеющей сетью книжных магазинов, а также сервис самиздата «Литнет».
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени