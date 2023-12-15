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Быков сравнил отказ от распространения его книг с запретом Галича в СССР

Быков заявил, что АСТ не сообщало ему о решении снять с продажи его книги
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Издательство АСТ не сообщало писателю Дмитрию Быкову (внесен в реестр иноагентов) о решении остановить распространение его книг. Об этом сам Быков рассказал РБК.

«Издательство меня ни о чем не извещало, но я благодарен ему и за то, что оно продолжало меня издавать два года после отъезда. Обычно — по крайней мере в СССР — эмигрантов переставали печатать сразу», — сказал писатель.

«Точно так же, как в начале восьмидесятых все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного», — добавил Быков.

По его мнению, «ничего другого быть не могло» и «ничего не изменилось», поскольку кто хочет читать его книги, тот будет это делать по-прежнему. «Давно пора понять, что запретить книгу невозможно», — уверен Быков.

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Дмитрий&nbsp;Быков

О решении АСТ остановить распространение книг Быкова, а также Бориса Акунина ранее объявил глава издательства Павел Гришков. Он объяснил это тем, что публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки и «до прояснения ситуации» выпуск и отгрузку книг возобновлять не будут.

В «Эксмо-АСТ» входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», группа компаний «Литрес» и другие.

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков контролирует структуры объединенной сети «Читай-город — Буквоед», владеющей сетью книжных магазинов, а также сервис самиздата «Литнет».

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по ипотеке

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