«Мобилизация» стала словом года на Украине

«Мобилизация» по своей популярности у украинских пользователей в последний момент обошла «контрнаступление», отмечают исследователи

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Украинский ресурс «Мыслово», который собирает информацию от популярных украинских пользователей о словах и выражениях, назвал словом года «мобилизацию». Представители ресурса рассказали, что на первое место этот термин вышел в последний момент — на фоне обсуждения в Верховной раде законопроекта, предусматривающего расширение оснований для призыва в армию.

«Мобилизации» удалось вытеснить с первой позиции понятие «контрнаступление». Как отмечают авторы исследования, его много обсуждали в медийном пространстве, однако для украинцев оно в результате принесло больше разочарования, чем каких-либо видимых результатов.

Среди других слов и выражений года на Украине: «уклонист» (от мобилизации), «позиционная война», «дрон», «лето в Крыму».

«Мыслово» существует с 2012 года. Основными критериями, позволяющими претендовать терминам и выражениям на звание слова года, являются их популярность и социальная значимость. При этом в разные годы среди претендентов были и нецензурные фразы.

В России Институт Пушкина назвал главным словом 2023 года в русском языке «нейросеть». Помимо этого, популярными были слова, связанные с нейросетью («промпт», «джипити»), а также понятие «возвращенец», посвященное тем, кто решил вернуться в страну из эмиграции.