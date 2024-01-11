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Военная операция на Украине ,  
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Рада отправила на доработку раскритикованный законопроект о мобилизации

Арахамия: законопроект о мобилизации на Украине возвращают в правительство
Сюжет
Военная операция на Украине
Документ предусматривает в том числе введение электронных повесток, ограничения для уклонистов и отмену отсрочек для инвалидов III группы. Решение приняли после закрытого совещания с Залужным и Умеровым
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Верховная рада Украины возвращает на доработку в правительство законопроект о мобилизации после закрытого обсуждения документа с военными и депутатами, сообщил в своем телеграм-канале глава фракции «Слуга народа» (имеет большинство в украинском парламенте) Давид Арахамия. Отдельные положения инициативы критиковали за неконституционность.

По словам Арахамии, в совещании по поправкам участвовали главы фракций и комитетов Рады, министр обороны Рустам Умеров, главком ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала. Обсуждение было закрытым в соответствии с законодательством о работе с тайной информацией, пояснил он.

«Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не являются оптимально сформулированы», — рассказал глава фракции «Слуга народа».

По его словам, в правительство законопроект возвращают вместе с наработанными предложениями комитетов и рабочих групп.

«Мобилизация» стала словом года на Украине
Общество
Фото:John Moore / Getty Images

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» в конце декабря.

Документ предусматривает в том числе введение электронных повесток, ограничения для уклонистов (запрет на выезд из страны, на операции с имуществом, приостановку льгот и другие меры), отмену категории ограниченной годности, лишение отсрочки инвалидов III группы.

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что ограничения в правах, предусмотренные инициативой, прямо противоречат Конституции.

Неконституционным проект закона также назвала Юлия Тимошенко, отметив, что ее фракция «Батькивщина» не станет за него голосовать. «В таком варианте, как есть этот законопроект, он не решает проблемы, он неэффективен, неконституционен», — указала она.

«Зеркало недели» со ссылкой на источники 11 января сообщило, что в нынешнем виде документ не собирает достаточно голосов для прохождения. По данным издания, в Раде предлагали два варианта решения по законопроекту, но офис президента на них не согласился.

Минфин Украины не нашел денег на мобилизацию 500 тыс. человек
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию. В декабре президент Владимир Зеленский заявлял, что военные запросили дополнительную мобилизацию 500 тыс. человек, упомянув, что пока не понимает, как будет обстоять дело с ротацией тех, кто уже служит.

Главком ВСУ Валерий Залужный позже сказал, что военное командование не делало запроса с конкретным числом мобилизованных. Он подтвердил, что военные формируют запросы «на боеприпасы и человеческий ресурс», но не будут озвучивать конкретные цифры, поскольку это, по его словам, военная тайна.

Президент России Владимир Путин заявил в прошлом году, что мобилизационный резерв Украины не безграничен. Он также выразил мнение, что, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией «до последнего украинца».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
мобилизация Военная операция на Украине законопроект Верховная рада Украины Слуга народа Давид Арахамия
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