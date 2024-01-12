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Военная операция на Украине ,  
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Одесские военкомы объяснили поиск мужчин в трамваях военным положением

Одесские военкомы объяснили рейды в общественном транспорте военным положением
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: OTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: OTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Одесский территориальный центр комплектования (ТЦК, на Украине эти органы выполняют функции военкоматов) объяснил рейды по поиску военнообязанных в общественном транспорте действием военного положения. Об этом говорится в публикации на странице учреждения в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в России).

«На территории, где действует военное положение, военное командование может устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств, и проводить проверку документов», — говорится в сообщении.

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Фото:OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В одесском ТЦК также отметили, что в случае необходимости сотрудники могут досматривать вещи, транспортные средства, багаж, грузы, служебные помещения и жилье граждан. Население же призвали не создавать искусственный ажиотаж и не искать пути уклонения от службы в армии, напомнив, что прийти в военкомат можно, не дожидаясь повестки.

Об инцидентах в общественном транспорте в Одессе, когда сотрудники ТЦК ищут среди пассажиров военнообязанных мужчин, украинские СМИ сообщали неоднократно.

Об очередном мобилизационном рейде сотрудников одесского военкомата утром 11 января написало издание «Страна.ua».

В посте было видео, на котором пассажирка автобуса спорит с мужчиной в военной форме и говорит ему, что он не имеет права кого-либо забирать.

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Похожее видео издание публиковало и 9 января. На записи женщина говорит, что военкомы остановили трамвай, высадили всех пассажиров и «пакуют мужиков не по-детски».

Теги
Украина Одесса военкомат рейды
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