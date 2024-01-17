Минобороны Литвы: Россия не будет воевать с НАТО во время конфликта на Украине

В Литве рассказали, почему не верят в скорый конфликт с Россией

Цель России не проиграть на Украине, поэтому она не будет направлять военные ресурсы на другие направления, в частности НАТО и Балтику, считают в Минобороны Литвы. Путин говорил, что у Москвы нет «резонов» воевать с альянсом

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Пока на Украине продолжаются военные действия, Россия вряд ли будет перераспределять ресурсы на другие направления, считают в Минобороны Литвы, передает Delfi.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию в немецком таблоиде Bild о том, что вооруженные силы Германии готовятся к возможному сценарию, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО.

«Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы в других направлениях», — полагают в Минобороны.

Однако там предупредили, что Москва собирается расширить военную инфраструктуру на западном направлении.

Немецкое издание Bild 15 января со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщило, что Минобороны Германии рассматривает возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. Согласно сценарию, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. В сценарии заложен пограничный конфликт в балтийском регионе, который в конце концов приведет к размещению НАТО на восточном фланге 300 тыс. военных и потенциально к началу войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью «уткой» и посоветовал ФРГ беспокоиться из-за ее вовлеченности в конфликт на Украине.

О возможном конфликте между Россией и НАТО высказывались и в Эстонии. Ее премьер-министр Кая Каллас со ссылкой на данные разведки говорила, что Москва через три-пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса. Балтийские страны рассматриваются как «наиболее уязвимая часть» блока, поэтому Россия может предпринять враждебные действия в их отношении, сказала премьер.



Президент Владимир Путин исключал конфликт с НАТО. По его словам, у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.