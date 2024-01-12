Экс-генсек НАТО назвал роль Украины в ЕС: «бастион против России»

Вступление Украины в ЕС даст ей статус «бастиона против России», считают бывший генсек НАТО Расмуссен и глава офиса украинского президента Ермак

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Ole Jensen / Getty Images)

Членство в ЕС обеспечит политическую и финансовую основу для восстановления Украины, пишут бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава офиса украинского президента Андрей Ермак в статье для журнала Foreign Affairs.

«Процветающая Украина, которая является частью ЕС, может стать бастионом против автократической и агрессивной России», — пишут авторы статьи. По их мнению, членство в Евросоюзе обеспечит Украине новый уровень безопасности. Его даст ст. 42 Договора о Евросоюзе.

Что говорится в статье 42 «В случае если государство — член Союза подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами в соответствии со статей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особого характера политики безопасности и обороны некоторых государств-членов.

Обязательства и сотрудничество в данной области продолжают соответствовать обязательствам, принятым в рамках Организации Североатлантического Договора, которая для государств, входящих в ее состав, остается фундаментом их коллективной обороны и инстанцией для ее осуществления».

Расмуссен и Ермак уверены, что угроза прямого реагирования членов ЕС стала бы мощным сдерживающим фактором.гарантий Украине, но не сможет быть равноценной заменой членству в НАТО.

Если военная поддержка Украины прекратится, «последствия будут ужасными как для Европы, так и остального мира», предупреждают также Расмуссен и Ермак. Они уверены, что поражение Киева станет «началом распада международной системы».

Расмуссен и Ермак пишут, что «настало время» направить Украине приглашение присоединиться к блоку, пусть это и не означает, что она станет членом альянса «в одночасье».

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре прошлого года заявил, что «безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО», а также «кровавые события на Донбассе в течение восьми лет» вынудили Россию начать военные действия на Украине.

В ноябре прошлого года бывший генсек НАТО предлагал не откладывать вопрос присоединения Украины к альянсу до следующего года и принять ее без утраченных территорий. По его мнению, «частичное членство» уменьшит угрозу конфликта между НАТО и Россией, при этом не приведет к замораживанию боевых действий, «удержит ее [Москву] от наращивания атак на украинскую территорию, которая входит в НАТО, и освободит украинские силы для отправки на линию фронта». Это позволит послать России «четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом», уверен Расмуссен.

Ермак говорил, что предложение экс-генсека НАТО не соотносится с принципами, которых придерживается Киев: «никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету».

Президент России заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать с натовскими странами. При этом российская сторона расценивает как непосредственную угрозу возможное членство Украины в блоке.

Действующий генсек Йенс Столтенберг исключал вступление страны в альянс до завершения боевых действий. На саммите НАТО в июле 2023 года было объявлено, что приглашение Украине будет направлено только после выполнения условий альянса. Официальный Киев выразил разочарование этим решением.