Песков: Германии надо беспокоиться из-за конфликта на Украине, а не статьи Bild

Песков назвал Берлину лучший повод для беспокойства, чем статья в Bild

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Германии стоит беспокоиться из-за своей непосредственной и серьезной вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи издания Bild, которое опубликовало сценарий возможной войны России и НАТО в 2025 году, заявил телеграм-каналу Shot пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это должно быть предметом их обеспокоенности», — сказал Песков. До этого он назвал «уткой» публикацию издания.

Песков прокомментировал статью Bild, в которой со ссылкой на секретный документ бундесвера (Вооруженные силы Германии) описывается возможный «путь к конфликту» между Россией и НАТО.

Согласно публикации, конфликт начнется в июле 2024 года, когда после успешного наступления на Украине Россия станет проводить «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, в том числе посредством кибератак.

Ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. В мае 2025 года НАТО решит перебросить на восточный фланг 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. солдат бундесвера, писало издание.

Минобороны Германии, комментируя статью Bild, заявили, что изучение разных сценариев развития событий, даже крайне маловероятных, — часть повседневной работы военного ведомства. В особенности это важно для тренировок армии, подчеркнули там.