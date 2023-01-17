Турчак заявил о необходимости вернуть всех уехавших из России

Исключение составляют лишь те, кто уже позволил себе «публичные выпады» в адрес России и армии, заявил заявил секретарь генсовета «Единой России»

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Власти России должны сделать все для скорейшего возвращения уехавших из страны сограждан, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает корреспондент РБК. По его словам, эта задача важна для экономики страны.

«Наша задача максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись, за исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в адрес нашей страны и вооруженных сил. Это важно для экономики страны, для их семей и близких», — сказал Турчак.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать механизмы конфискации имущества уехавших граждан, которые продолжают «публично лить грязь на Россию» при наличии недвижимости в стране и источников заработка в России. В конце декабря депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков сообщил о начале разработки законопроекта, который запрещал бы госслужбу и ограничивал избирательное право для тех россиян, которые попали под призыв, но уехали в период проведения частичной мобилизации.

В Кремле призывали с осторожностью подходить к таким инициативам. Каждый уехавший из России остается ее гражданином, и за их возвращение нужно бороться, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал он.

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