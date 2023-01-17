Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Ростовский губернатор объяснил сообщения о взрыве над селом Политика, 19:07
Турчак заявил о необходимости вернуть всех уехавших из России Политика, 19:01
Распался российско-украинский танцевальный дуэт фигуристов Спорт, 19:00
Пресс-служба Пригожина сообщила о гибели бойца французского легиона в ДНР Политика, 18:56
Киев назвал условия для «очень серьезного» рассмотрения переговоров Политика, 18:37
Путин внес проект о прекращении действия договоров СЕ в отношении России Политика, 18:30
Саратовца приговорили к пяти годам колонии за попытку воевать за Украину Политика, 18:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Казахстана изменили правила въезда для россиян Политика, 18:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Стала известна дата следующего боя Александра Емельяненко Спорт, 18:22
Москвич похитил 17 млн руб. под предлогом покупки устройств для майнинга Крипто, 18:12
Пригожин заявил о тяжелых боях за Клещеевку Политика, 18:11
В Ницце эвакуировали лицей из-за коробки шоколада из России Общество, 18:09
Два россиянина улучшили положение в обновленном рейтинге UFC Спорт, 18:07
Политика ,  
0 

Турчак заявил о необходимости вернуть всех уехавших из России

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак: в Россию нужно вернуть всех уехавших граждан
Исключение составляют лишь те, кто уже позволил себе «публичные выпады» в адрес России и армии, заявил заявил секретарь генсовета «Единой России»
Фото: Jussi Nukari / Reuters
Фото: Jussi Nukari / Reuters

Власти России должны сделать все для скорейшего возвращения уехавших из страны сограждан, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает корреспондент РБК. По его словам, эта задача важна для экономики страны.

«Наша задача максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись, за исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в адрес нашей страны и вооруженных сил. Это важно для экономики страны, для их семей и близких», — сказал Турчак.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать механизмы конфискации имущества уехавших граждан, которые продолжают «публично лить грязь на Россию» при наличии недвижимости в стране и источников заработка в России. В конце декабря депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков сообщил о начале разработки законопроекта, который запрещал бы госслужбу и ограничивал избирательное право для тех россиян, которые попали под призыв, но уехали в период проведения частичной мобилизации.

В Кремле призывали с осторожностью подходить к таким инициативам. Каждый уехавший из России остается ее гражданином, и за их возвращение нужно бороться, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал он.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Андрей Турчак Единая Россия эмиграция
Материалы по теме
Клишас счел незаконным предложение отобрать имущество уехавших из страны
Политика
Депутат предложил ограничить госслужбу для уехавших от мобилизации
Политика
Силуанов оценил риски повышения налогов для уехавших самозанятых и ИП
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter