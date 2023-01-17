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Россияне поставили рекорд по покупке жилья в Турции

В 2022 году россияне купили больше жилья в Турции, чем в сумме за последние шесть лет
В 2022 году россияне стали крупнейшими покупателями жилья в Турции среди иностранцев. За год граждане России купили в Турции больше домов и квартир, чем за последние шесть лет.
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Граждане России за 2022 году купили в Турции 16,3 тыс. домов и квартир, свидетельствуют данные института статистики республики, которые изучил РБК. Это в три раза больше, чем в 2021 году, когда россияне приобрели почти 5,4 тыс. лотов. В целом по количеству сделок 2022 год превысил результаты последних шести лет вместе взятых: за 2016 по 2021 год в Турции россияне купили 16,2 тыс. домов.

По результатам года россияне впервые заняли первое место среди иностранцев по количеству сделок, на них пришлось 24% от покупок жилья иностранными гражданами в Турции. В 2021 году этот показатель составлял только 9%. Россияне вышли на первое место среди иностранцев по покупкам недвижимости в республике в апреле и удерживали его в последующие месяцы.

В целом, продажи жилья в Турции за прошлый год снизились на 0,4% (или 6,2 тыс лотов), до 1,486 млн квартир и домов. В то же время спрос на недвижимость в Турции со стороны иностранцев за год вырос на 15%, до 68,2 тыс. домов и квартир. Доля сделок, совершенных иностранцами, выросла в общих продажах с 3,97% до 4,59%. Больше всего квартир и домов иностранцы купили в Стамбуле и Анталии — почти 25 тыс. и 22 тыс. сделок соответственно. Третье место занял Мерсин, где иностранцы купили 4 тыс квартир и домов.

За гражданами России по интересу к турецкой недвижимости следуют граждане Ирана и Ирака, ранее занимавшие первые места среди иностранцев по покупке жилья в стране. В 2022 году иранцы совершили 10 тыс. сделок по покупке турецкой недвижимости, что на 18% меньше, чем годом ранее. Спрос со стороны иракцев сократился на 28%, до 6,2 тыс сделок. В пятерке по спросу также граждане Казахстана и Германии, купившие по 2,7 тыс. квартир и домов в Турции. По итогам 2022 года число сделок по покупке жилья в Турции со стороны граждан Украины вросло в два раза — до 2,6 тыс. лотов.

Покупка недвижимости, в том числе жилой, в Турции дает право на получение гражданства с 2010 года. До середины июня 2022 года для этого можно было вложить в недвижимость в Турции $250 тыс., но теперь этот порог подняли до $400 тыс. Кроме того, с июня было введено условие, по которому купленную недвижимость нельзя будет продать в течение как минимум трех лет.

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В результате июнь стал самым популярным месяцем для покупки недвижимости иностранцами, за этот месяц было совершено 8,7 тыс сделок, в том числе почти 1,9 тыс. квартир купили россияне. В другие месяцы года сделки с иностранцами не превышали 6,5 тыс. единиц. Для россиян самым активным стал конец года: в сентябре-декабре количество сделок россиян превышало 2 тыс. в месяц, в том числе почти 2,6 тыс. - в ноябре и 2,4 тыс. - в декабре.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Недвижимость зарубежная недвижимость Турция
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