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Путин внес проект о прекращении действия договоров СЕ в отношении России

Путин внес в Думу проект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России
Россия вышла из Совета Европы в марте прошлого года, объяснив это «злоупотреблениями» со стороны государств Евросоюза и НАТО. Путин внес в Думу проект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении России
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы», документ размещен в базе нижней палаты.

Как следует из пояснительной записки, будут считаться прекратившими действие после 16 марта следующие договоры России и СЕ:

  • Конвенция о защите прав человека и основных свобод;
  • Европейская конвенция о пресечении терроризма;
  • Европейская хартия местного самоуправления;
  • Европейская социальная хартия и др.

Правительство предложило Путину денонсировать действия международных договоров Совета Европы (СЕ) в конце декабря.

Россия вышла из Совета Европы 16 марта 2022 года, спустя 26 лет участия. До этого, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, комитет министров Совета Европы ограничил права России в этой организации и в ПАСЕ. 14 марта Парламентская ассамблея СЕ уведомила российскую делегацию о приостановке ее членства в ассамблее, позднее проголосовав за исключение России из состава СЕ.

В российском МИДе объясняли решение выйти из состава СЕ злоупотреблением «своим большинством» в комитете министров Совета Европы со стороны государств Евросоюза и НАТО, что становится продолжением «линии на разрушение» этой организации. Там также отмечали, что Россия — участник основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН, и всегда «остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых решит продолжать».

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В июле Москва прекратила участие в восьми соглашениях Совета Европы, в частности вышла из Группы по международному сотрудничеству по наркотикам и соглашения 1990 года об учреждении Европейской комиссии за демократию через право. 9 января Путин также внес проект о денонсации конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке к документу говорилось, что предложение связано с решением Комитета министров Совета Европы прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Совет Европы Владимир Путин санкции международные договоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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