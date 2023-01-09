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Путин внес проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Владимир Путин внес в Думу проект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, следует из базы данных Госдумы. Конвенция была подписана в Страсбурге 27 января 1999 года. В ней были перечислены меры, которые государства обязались принимать по борьбе с коррупцией.

В  пояснительной записке к документу говорится, что предложение связано с решением Комитета министров Совета Европы  прекратить членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). При этом Москва должна продолжать выполнять обязанности, которые вытекают из этого соглашения, а права голоса в группе лишилась.

Такие условия Россия считает неприемлемыми, а потому президент прелагает денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО.

Материал дополняется.

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Владимир Путин борьба с коррупцией законопроект коррупция Страсбург

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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