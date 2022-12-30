Кабмин предложил Путину прекратить действие договоров Совета Европы

В феврале Совет Европы приостановил членство России из-за боевых действий на Украине, а в следующем месяце Москва вышла из него. Летом страна прекратила участие в ряде соглашений организации

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правительство России представило президенту Владимиру Путину предложения по прекращению действия международных договоров Совета Европы, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Предложения переданы главе государства для внесения в Госдуму.

25 февраля, на следующий день после начала боевых действий на Украине, комитет министров Совета Европы ограничил в правах Россию в этой организации. Это произошло после внеочередного заседания, на котором министры 47 стран осудили действия Москвы.

Россия заявляла, что не согласна с тем, как в Совете Европы отреагировали на начало военной операции на Украине, и в целом с ситуацией, сложившейся в организации. В российском МИДе посчитали, что «недружественные страны» ЕС и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в комитете министров организации и предложили этим государствам «наслаждаться общением друг с другом». В марте Россия вышла из Совета Европы, в котором состояла с 1996 года.

1 июля Москва прекратила участие в восьми соглашениях Совета Европы, в частности вышла из Группы по международному сотрудничеству по наркотикам, и соглашении 1990 года об учреждении Европейской комиссии за демократию через право. В декабре источник «Интерфакса» сообщил, что правительство поддержало законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.