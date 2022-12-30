Кабмин предложил Путину прекратить действие договоров Совета Европы
Правительство России представило президенту Владимиру Путину предложения по прекращению действия международных договоров Совета Европы, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Предложения переданы главе государства для внесения в Госдуму.
25 февраля, на следующий день после начала боевых действий на Украине, комитет министров Совета Европы ограничил в правах Россию в этой организации. Это произошло после внеочередного заседания, на котором министры 47 стран осудили действия Москвы.
Россия заявляла, что не согласна с тем, как в Совете Европы отреагировали на начало военной операции на Украине, и в целом с ситуацией, сложившейся в организации. В российском МИДе посчитали, что «недружественные страны» ЕС и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в комитете министров организации и предложили этим государствам «наслаждаться общением друг с другом». В марте Россия вышла из Совета Европы, в котором состояла с 1996 года.
1 июля Москва прекратила участие в восьми соглашениях Совета Европы, в частности вышла из Группы по международному сотрудничеству по наркотикам, и соглашении 1990 года об учреждении Европейской комиссии за демократию через право. В декабре источник «Интерфакса» сообщил, что правительство поддержало законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.