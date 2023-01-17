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Шойгу анонсировал изменения численности военных в ближайшие три года

Министр обороны Шойгу анонсировал изменения численности военных в течение 2023-2026 годов
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Увеличение численности Вооруженных сил России будет проводиться в течение 2023-2026 годов, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании со своими заместителями, главкомами видами войск и командующими. Это следует из сообщения Министерства обороны.

«Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 — 2026 годов, потребуют <...> принятия соответствующих компетентных решений», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с увеличением численности вооруженных сил планируется:

  • создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа;
  • сформировать армейский корпус в Карелии;
  • преобразовать в мотострелковые дивизии семь бригад;
  • усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.

Материал дополняется.

Персоны

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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