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Шойгу анонсировал изменения численности военных в ближайшие три года
Министр обороны Шойгу анонсировал изменения численности военных в течение 2023-2026 годов
Увеличение численности Вооруженных сил России будет проводиться в течение 2023-2026 годов, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании со своими заместителями, главкомами видами войск и командующими. Это следует из сообщения Министерства обороны.
«Масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023 — 2026 годов, потребуют <...> принятия соответствующих компетентных решений», — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с увеличением численности вооруженных сил планируется:
- создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа;
- сформировать армейский корпус в Карелии;
- преобразовать в мотострелковые дивизии семь бригад;
- усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.
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