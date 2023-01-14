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ПВО сбила ракету «Точка-У» в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: система ПВО сбила ракету «Точка-У»
Ракету сбили над Клинцовским районом области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил Богомаз
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Система ПВО сбила ракету «Точка-У» в Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня системы противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка У». Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — написал он.

Ранее, 14 января, российские системы ПВО отразили ракеты, выпущенные по Мелитополю. Об этом писали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур. В этот же день украинские силы выпустили две ракеты большой дальности по Бердянску. Средствам ПВО также удалось их уничтожить на подлете, сообщили в администрации. Неразорвавшиеся части снарядов упали в черте города и повредили линию электропередач, дорожное покрытие и окна близлежащих домов.

ПВО сбила ракету «Точка-У» в Брянской области
ПВО сбила ракету «Точка-У» в Брянской области

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Брянская область Александр Богомаз «Точка-У» ПВО ракета
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