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Отравление Навального ,  
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Во Внуково начались задержания

Задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, а также активист Константин Котов и несколько журналистов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, задержали несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также несколько журналистов, в частности корреспондента «Дождя».

Во Внуково начали пропускать по билетам на самолет
Политика
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Кроме того, как передает корреспондент РБК, в очереди на входе в аэропорт был задержан мужчина с флагом России. В числе задержанных — активист Константин Котов, помощник Навального Илья Пахоменко и сотрудница штаба оппозиционера в Санкт-Петербурге Анастасия Кадетова, сообщает «Новая газета».

Полиция через громкоговорители просит собравшихся в аэропорту покинуть здание. Сотрудники полиции также оттесняют от входа в аэропорт тех, кому не удалось попасть внутрь.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Как ожидается, рейс «Победы» с Навальным на борту приземлится во Внуково в 19:20. В 17:10 самолет вылетел из Берлина. В московский аэропорт начали пускать только по билетам. Прокуратура ранее предостерегла от участия во встрече оппозиционера, сочтя ее несанкционированным мероприятием.

В Петербурге утром были задержаны восемь человек, которые собирались в столицу встречать оппозиционера.

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Навальный вылетел из Берлина в Москву
Политика
Алексей Навальный

Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года, он проходил лечение в клинике «Шарите». Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу, а через два дня перевезли в берлинскую клинику. Немецкие власти, а затем и независимые европейские лаборатории сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы «Новичок». Омские врачи исключили вероятность отравления и посчитали основной причиной ухудшения его самочувствия нарушение обмена веществ, вызвать которое мог целый ряд факторов. Москва неоднократно опровергала причастность к отравлению Навального.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила, что намерена задержать Навального, так как он объявлен в розыск: ведомство обвинило оппозиционера в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по «делу «Ив Роше» и потребовало изменить условный срок на реальный.

Авторы
Наталия Анисимова, Евгения Лебедева, Евгения Кузнецова
Внуково задержания ФБК Алексей Навальный
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