Во Внуково начались задержания

Задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, а также активист Константин Котов и несколько журналистов

Фото: Андрей Любимов / РБК

В аэропорту Внуково, куда должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, задержали несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также несколько журналистов, в частности корреспондента «Дождя».

Кроме того, как передает корреспондент РБК, в очереди на входе в аэропорт был задержан мужчина с флагом России. В числе задержанных — активист Константин Котов, помощник Навального Илья Пахоменко и сотрудница штаба оппозиционера в Санкт-Петербурге Анастасия Кадетова, сообщает «Новая газета».

Полиция через громкоговорители просит собравшихся в аэропорту покинуть здание. Сотрудники полиции также оттесняют от входа в аэропорт тех, кому не удалось попасть внутрь.