Росстандарт поддержал идею о запрете вейпов с Чебурашкой и Лабубу

Росстандарт одобрил запрет на выпуск вейпов в форме игрушек и с мультгероями вроде Чебурашки, чтобы исключить ориентацию на детей. Также ужесточены требования по предупредительной надписи

Фото: Андрей Любимов / РБК

Росстандарт поддержал инициативу запретить выпуск вейпов в форме игрушек, а также вейпов, совмещенных, например, с видеоиграми, рассказали РБК в комитете по молодежной политике Госдумы.

Изменения планируется внести в ГОСТ. «После их внесения будет запрещено использование на упаковке и в дизайне устройств любых мультипликационных и вымышленных героев, таких как Чебурашка или Лабубу, чтобы полностью исключить ориентирование продукции на детей. Кроме того, будет закреплена норма, которая не позволит изготавливать сами устройства и картриджи в форме игрушек, сладостей, напитков и других предметов, визуально привлекательных для подростков», — рассказал Метелев.

Он отметил, что сейчас никотинсодержащая продукция, особенно электронные системы доставки никотина, все чаще становятся объектом агрессивного маркетинга, ориентированного на подростков и молодежь

Помимо этого, Росстандарт одобрил еще две меры, ужесточающие требования к вейпам, сообщили в комитете по молодежной политике: предупредительная надпись на вейпе должна составлять не менее 30% устройства и размещаться с лицевой стороны; не допускается совмещение вейпов с другими девайсами, например аудиоплеерами или видеоиграми.

Ранее Метелев заявил, что на всех упаковках вейпов и никотинсодержащих жидкостей следует наносить надписи с предупреждением о вреде здоровью — не менее заметные, чем на сигаретных пачках.

Он также призвал запретить яркие цвета и детские образы на упаковках и ограничить объем жидкости 10 мл, чтобы исключить превращение вейпов в «игрушки» и манипуляцию маркетинговой стратегии молодыми людьми.

Электронные устройства для употребления никотинсодержащей продукции запретили продавать детям еще в апреле 2023 года. В начале февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов.

В конце ноября группа депутатов Госдумы предложила полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции.