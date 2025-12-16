 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Росстандарт поддержал идею о запрете вейпов с Чебурашкой и Лабубу

Росстандарт одобрил запрет на выпуск вейпов в форме игрушек и с мультгероями вроде Чебурашки, чтобы исключить ориентацию на детей. Также ужесточены требования по предупредительной надписи
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Росстандарт поддержал инициативу запретить выпуск вейпов в форме игрушек, а также вейпов, совмещенных, например, с видеоиграми, рассказали РБК в комитете по молодежной политике Госдумы.

Изменения планируется внести в ГОСТ. «После их внесения будет запрещено использование на упаковке и в дизайне устройств любых мультипликационных и вымышленных героев, таких как Чебурашка или Лабубу, чтобы полностью исключить ориентирование продукции на детей. Кроме того, будет закреплена норма, которая не позволит изготавливать сами устройства и картриджи в форме игрушек, сладостей, напитков и других предметов, визуально привлекательных для подростков», — рассказал Метелев.

Он отметил, что сейчас никотинсодержащая продукция, особенно электронные системы доставки никотина, все чаще становятся объектом агрессивного маркетинга, ориентированного на подростков и молодежь

Помимо этого, Росстандарт одобрил еще две меры, ужесточающие требования к вейпам, сообщили в комитете по молодежной политике: предупредительная надпись на вейпе должна составлять не менее 30% устройства и размещаться с лицевой стороны; не допускается совмещение вейпов с другими девайсами, например аудиоплеерами или видеоиграми.

В Госдуме предложили смягчить запрет на продажу вейпов на остановках
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее Метелев заявил, что на всех упаковках вейпов и никотинсодержащих жидкостей следует наносить надписи с предупреждением о вреде здоровью — не менее заметные, чем на сигаретных пачках.

Он также призвал запретить яркие цвета и детские образы на упаковках и ограничить объем жидкости 10 мл, чтобы исключить превращение вейпов в «игрушки» и манипуляцию маркетинговой стратегии молодыми людьми.

Электронные устройства для употребления никотинсодержащей продукции запретили продавать детям еще в апреле 2023 года. В начале февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним табака, вейпов и кальянов.

В конце ноября группа депутатов Госдумы предложила полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Росстандарт вейпинг Госдума ГОСТ

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В Госдуме предложили смягчить запрет на продажу вейпов на остановках
Общество
Группа депутатов подготовила поправки о полном запрете вейпов в России
Политика
Пермский край первым в России запретил розничную продажу вейпов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 22:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 22:07
Песков пошутил про «коалицию желающих» и прямую линию Путина Политика, 22:06
NYT рассказала о решающей и опасной неделе для Европы Политика, 22:06
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Канадского офицера обвинили в передаче секретной информации Украине Политика, 21:58
Винные туры: какую машину выбрать для путешествия Вино, 21:52
Как меняется автомобильный рынок России Отрасли, 21:52
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Росстандарт поддержал идею о запрете вейпов с Чебурашкой и Лабубу Политика, 21:37
«Динамо» второй раз в сезоне обыграло «Спартак» в московском дерби КХЛ Спорт, 21:37
Как выбрать правильное время для инвестиций в недвижимость Недвижимость, 21:32
«Фокус смещается на Восток»: Россия и международный рынок в 2025 году Радио, 21:30
Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине Политика, 21:29