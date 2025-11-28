Группа депутатов подготовила поправки о полном запрете вейпов в России
Группа депутатов Госдумы подготовила поправки, которые предусматривают полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции. Текст поправок, с которым ознакомился РБК, депутаты передали для рассмотрения в профильные рабочие группы.
Поправки предлагаются ко второму чтению законопроекта о лицензировании розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, председателем комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яной Лантратовой, а также председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства материнства и детства Ниной Останиной.
Депутаты указали, что решение о полном запрете оборота вейпов поддерживает позицию президента России Владимира Путина, «обозначившего необходимость радикальных мер по защите детей и молодежи от вейпинга и связанных с ним рисков». Документ передан в Межфракционную рабочую группу по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей под руководством Анны Кузнецовой; в рабочую группу по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей под руководством Петра Толстого; а также в Межфракционную рабочую группу по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз под руководством Шолбана Кара-оола.
«Мы направили поправки во все три рабочие группы сразу, потому что тема затрагивает и здоровье граждан, и вопросы нравственного воспитания, и защиту традиционных ценностей. Нам важно, чтобы дискуссия велась максимально широко и профессионально», — объяснил Нилов.
По словам Лантратовой, инициатива о полном запрете вейпов — «взвешенная и давно назревшая мера по защите жизни и здоровья миллионов россиян». «Решить проблему можно только полным запретом. Полумеры не работают. Параллельно необходимо усилить профилактику и доступные программы отказа от всех форм никотиновой зависимости», — добавила она.
Законопроект об обязательном лицензировании продаж табачной и никотиносодержащей продукцией, включая вейпы, правительство внесло в Госдуму 25 сентября 2025 года. Запрет на такую деятельность без лицензии, согласно актуальной версии законопроекта, будет введен с 1 сентября 2026 года. Сами разрешения начнут выдавать с 1 марта нового года, а для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям установят переходный период до 1 сентября 2027 года. Для розничной торговли пошлина на каждую торговую точку составит 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии, для оптовиков же пятилетняя лицензия обойдется в 800 тыс. руб. Разрешения на розничную торговлю будут выдавать власти субъекта, а на оптовую — Росалкогольтабакконтроль.
Поправки в уже внесенный в Госдуму законопроект также разработал Минфин. Ведомство предложило предоставить властям субъектов право вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них на региональном уровне. Для этого субъект должен будет принять соответствующий закон. О введении запрета необходимо будет уведомить Росалкогольтабакконтроль.
