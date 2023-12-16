FT рассказал, когда страны Запада «промахнулись» с поддержкой Украины

Лидеры ЕС, не достигнув соглашения по помощи Украине после того, как аналогичное решение не смог принять конгресс США, «промахнулись», пишет FT. В ЕС считают, что Киеву «придется туго» в январе. Москва осуждает помощь Киеву

Лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе (Фото: Yves Herman / Reuters)

Лидеры стран Евросоюза «промахнулись», не достигнув соглашения о пакете помощи Украине в размере €50 млрд на саммите в Брюсселе, заявил Financial Times западный дипломат.

«Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену, — сказал он. — И они промахнулись мимо своей цели».

Страны ЕС не смогли принять решение по этому пакету, который предусматривает финансирование Украины в течение четырех лет, после того, как конгресс США в очередной раз не смог одобрить выделение дополнительной помощи Киеву в размере $60 млрд.

«У Украины есть ликвидность до января, но после этого становится немного туго. Нам нужно действовать быстро, — сказал представитель ЕС. — Украина имеет право нервничать. Это совсем не комфортная ситуация».

В то же время Евросоюз принял решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в блок. Как сообщили FT чиновники, знакомые с ходом переговоров, в частном порядке украинский президент Владимир Зеленский сказал лидерам ЕС, что для него важнее получить соглашение о переговорах о членстве в союзе, чем о финансировании.

15 декабря, на полях саммита ЕС в Брюсселе Венгрия заблокировала выделение Украине €50 млрд на четырехлетний срок. Евросоюз хочет внести поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включить в него €33 млрд займов и €17 млрд грантов для Киева. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил, что Венгрия стала единственной страной, выступившей против выделения средств.

Рютте заверил, что Украина «не останется без денег в ближайшие несколько недель», так как у Евросоюза еще есть время. Премьер-министр не исключил, что достичь соглашения по этому поводу объединение сможет в январе.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС проведет экстренный саммит «либо в конце января, либо в начале февраля». Он выразил уверенность, что ЕС найдет способ выполнить свои финансовые обязательства перед Украиной в ходе него. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан отмечал, что у ЕС есть «план Б» на случай, если договориться с Венгрией не удастся.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле говорили, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.