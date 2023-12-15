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Военная операция на Украине ,  
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ЕС проведет экстренный саммит для согласования финансирования Украины

Мишель: ЕС проведет экстренный саммит для согласования финансирования Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия 15 декабря вновь заблокировала выделение Украине €50 млрд в течение четырех лет. Согласие дали все страны ЕС, кроме нее. В ЕК заверяли, что у комиссии есть «план Б», если договориться с Венгрией не удастся
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Евросоюз проведет экстренный саммит в начале 2024 года, чтобы согласовать программу помощи Украине до 2027-го объемом в €50 млрд, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

Он выразил уверенность, что ЕС найдет способ выполнить свои финансовые обязательства перед Украиной во время экстренного саммита «либо в конце января, либо в начале февраля».

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Фото:Guido Bergmann / Bundesregierung / Getty Images

Ранее, 15 декабря, на полях саммита ЕС в Брюсселе Венгрия заблокировала выделение Украине €50 млрд на четырехлетний срок. Евросоюз хочет внести поправки в свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, и включить в него €33 млрд займов и €17 млрд грантов для Киева.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что согласие на выделение средств дали 26 стран ЕС — то есть все, кроме Венгрии. Без нее принять решение невозможно.

Рютте заверил, что Украина «не останется без денег в ближайшие несколько недель», так как у Евросоюза еще есть время. Премьер-министр не исключил, что достичь соглашения по этому поводу объединение сможет в январе. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан отмечал, что у ЕС есть «план Б» на случай, если договориться с Венгрией не удастся.

Венгрия называла условием для снятия вето разморозку Брюсселем средств для поддержки Будапешта (около €30 млрд). После этого Евросоюз принял решение выделить Венгрии более €10 млрд, или около трети той суммы, которую ЕС заморозил год назад, пока Будапешт не проведет судебную реформу. В объединении пришли к выводу, что Венгрия выполнила условия Хартии основных прав ЕС, касающиеся независимости судебной системы, и потому может получить часть средств.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Венгрия военная помощь финансовая помощь
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