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Кремль пообещал изучить план Киссинджера по миру на Украине

Песков: в Кремле с интересом прочтут статью Киссинджера об урегулировании на Украине
Киссинджер предположил, что лучшим вариантом станет возвращение к границам Украины до начала спецоперации — военным или переговорным путем с возможным проведением референдумов на спорных территориях. В Кремле статью пока не читали
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Adam Berry / Getty Images)

В Кремле пока не читали статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера об урегулировании на Украине, но с интересом с ней ознакомятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребована всегда. Особенно она востребована в таких острых ситуациях», — подчеркнул Песков.

Киссинджер опубликовал статью под названием «Как избежать еще одной мировой войны» в журнале The Spectator 12 декабря. В ней он представил свое видение урегулирования на Украине.

Материал начинается с рассуждений об истории Первой мировой войны: экс-госсекретарь напоминает, как стороны конфликта долгое время «не решались начать формальный мирный процесс», потому что «ни один возможный компромисс не мог оправдать всех жертв» и «никто не хотел показаться слабым» — поэтому война продолжилась. Киссинджер задается вопросом, не находится ли мир сейчас в похожей точке.

По мнению дипломата, мирный процесс должен «связать Украину с НАТО», потому что «нейтральность как альтернатива больше не имеет смысла». Он пояснил, что именно поэтому в мае предлагал установить линию прекращения огня вдоль границ, которые существовали до 24 февраля. Крым же мог бы стать предметом переговоров уже после перемирия, считает Киссинджер.

«Если довоенная граница между Украиной и Россией не может быть достигнута военным или переговорным путем, можно изучить обращение к принципу самоопределения. Референдумы о самоопределении с международным наблюдением могут быть проведены на особенно спорных территориях, которые с течением веков несколько раз переходили из рук в руки», — продолжил бывший госсекретарь.

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Он назвал две основные, по его мнению, цели мирного процесса: «подтвердить свободу Украины» и «определить новую международную структуру, в особенности для Центральной и Восточной Европы». «В этой структуре в конечном счете должна найти место и Россия, — подчеркивается в тексте. — Предпочтительный результат для некоторых — это обессиленная Россия. Я не согласен». Россия «вносила важнейший вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении половины тысячелетия», и ее историческую роль нельзя принижать, считает Киссинджер. «Распад России или уничтожение ее способности вести стратегическую политику могут превратить ее территорию, которая простирается на 11 часовых поясов, в оспариваемый [различными силами] вакуум. Соревнующиеся группы могут попытаться расширить свои владения с использованием силы», — пишет бывший госсекретарь. Эта ситуация, по его мнению, усугубляется ядерным потенциалом России.

Киссинджер отметил, что мировым лидерам необходимо учитывать не только обстоятельства текущего конфликта, но и влияние на него «зарождающихся высоких технологий и искусственного интеллекта» в долгосрочной перспективе. Для этого нового мира у человечества «нет сформированной концепции», указывает Киссинджер.

Прежде Киссинджер не раз высказывал свои идеи по урегулированию на Украине. В конце мая он призвал западные страны повлиять на Киев, чтобы тот пошел на уступки в переговоров: это позволило бы не допустить труднопреодолимых «потрясений и напряженностей», считает Киссинджер. Идеальным вариантом он назвал «возврат к прежнему положению дел». Дипломат призвал не пытаться нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине».

В Киеве эти предложения раскритиковали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киссинджер «выныривает из глубокого прошлого» и предлагает отдать России «кусок» страны. Экс-госсекретаря внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России» с формулировкой «соучастник преступлений против Украины. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что причиной для этого стало «наличие интеллекта».

В июле Киссинджер заявил, что конфликт на Украине может завершиться тремя способами. Первый — российские войска останутся на занятых к тому моменту позициях (этот вариант, по мнению экс-госсекретаря, означал бы победу Москвы). Второй — Россию «попытаются вытеснить из Крыма», и в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией». Третий вариант: Киев сможет «удержать Россию», и линия противостояния будет отодвинута к граница до начала спецоперации, что будет означать поражение для Москвы. По мнению Киссинджера, Зеленский решил реализовать третий сценарий.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Дмитрий Песков США Генри Киссинджер
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