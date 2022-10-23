В Лондоне предложили Шойгу помочь урегулировать конфликт Москвы и Киева
Лондон готов помочь Москве и Киеву достичь соглашения по прекращению боевых действий. Об этом сообщается на сайте британского Минобороны после переговоров министров обороны Великобритании и России Бена Уоллеса и Сергея Шойгу.
«Именно Украина и Россия должны добиваться разрешения войны, и Великобритания готова оказать помощь», — говорится в сообщении.
Уоллес отметил, что Британия и другие страны продолжат поддерживать Украину, и заявил о желании деэскалации российско-украинского конфликта.
Согласно сообщению, разговор двух министров состоялся по просьбе российского Министерства обороны. В ходе разговора Шойгу утверждал, что Украина при поддержке западных стран, включая Великобританию, планирует действия по эскалации конфликта, однако Уоллес отверг эти утверждения.
Британский министр предостерег от использования этих заявлений в качестве «предлога к дальнейшей эскалации».
Ранее Минобороны России сообщило, что Шойгу высказал британскому коллеге озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Аналогичные беседы Шойгу провел также с главами Минобороны Франции и Турции. Кроме того, он поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином, однако в сообщении российского ведомства о беседе «грязная бомба» не упоминается.
В воскресенье, 23 октября, госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «вызывающие доверия источники из разных стран» сообщило, что ВСУ готовят провокации на территории Украины с использованием «грязной бомбы», чтобы обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал эту информацию «совершенно предсказуемым абсурдом».
Детонация «грязной бомбы» представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения.