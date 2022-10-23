В Лондоне предложили Шойгу помочь урегулировать конфликт Москвы и Киева

Глава Минобороны Великобритании Уоллес в разговоре с российским коллегой Шойгу заявил, что искать разрешение конфликта на Украине — задача Киева и Москвы, заверив, что Лондон готов оказать помощь

Бен Уоллес и Сергей Шойгу (Фото: Tim Hammond / MoD Crown / Getty Images)

Лондон готов помочь Москве и Киеву достичь соглашения по прекращению боевых действий. Об этом сообщается на сайте британского Минобороны после переговоров министров обороны Великобритании и России Бена Уоллеса и Сергея Шойгу.

«Именно Украина и Россия должны добиваться разрешения войны, и Великобритания готова оказать помощь», — говорится в сообщении.

Уоллес отметил, что Британия и другие страны продолжат поддерживать Украину, и заявил о желании деэскалации российско-украинского конфликта.

Согласно сообщению, разговор двух министров состоялся по просьбе российского Министерства обороны. В ходе разговора Шойгу утверждал, что Украина при поддержке западных стран, включая Великобританию, планирует действия по эскалации конфликта, однако Уоллес отверг эти утверждения.

Британский министр предостерег от использования этих заявлений в качестве «предлога к дальнейшей эскалации».

Ранее Минобороны России сообщило, что Шойгу высказал британскому коллеге озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Аналогичные беседы Шойгу провел также с главами Минобороны Франции и Турции. Кроме того, он поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином, однако в сообщении российского ведомства о беседе «грязная бомба» не упоминается.

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В воскресенье, 23 октября, госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «вызывающие доверия источники из разных стран» сообщило, что ВСУ готовят провокации на территории Украины с использованием «грязной бомбы», чтобы обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал эту информацию «совершенно предсказуемым абсурдом».

Детонация «грязной бомбы» представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения.