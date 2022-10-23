Макрон увидел перспективу мирного урегулирования на Украине

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что момент для договоренностей между Москвой и Киевом наступит, когда украинский народ и его лидеры примут решение об условиях этого

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит перспективу установления мира на Украине и выстраивания договоренностей об этом между Москвой и Киевом, передает Reuters.

«Есть перспектива мира, и в какой-то момент он наступит», — заявил Макрон на пресс-конференции в Риме.

По его словам, в определенный момент можно будет выстроить мирное соглашение между Москвой и Киевом, когда украинский народ и его лидеры примут решение об условиях таких договоренностей.

Макрон ранее заявлял о необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной. Он также сообщил, что при необходимости будет продолжать вести телефонные беседы с российским лидером Владимиром Путиным. В конце зимы — начале весны, когда началась российская спецоперация на Украине, президенты России и Франции не раз созванивались. В июне Макрон говорил, что с декабря 2021 года длительность их переговоров достигла ста часов.

Российская спецоперация продолжается с 24 февраля. Ее целями Москва называла «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение собственной безопасности в условиях угрозы со стороны НАТО. Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что стремление Киева в Североатлантический альянс напрямую угрожает безопасности России.

С конца февраля Украина и Россия вели переговоры о мирном урегулировании, однако они были приостановлены в мае. В сентябре в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, после которых они вошли в состав России. После этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Москва неоднократно заявляла, что готова к возобновлению диалога.