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Порошенко поручил проверить госслужащих на наличие родственников в России
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Порошенко поручил проверить госслужащих на наличие родственников в России
Политика, 21:58
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Порошенко поручил проверить госслужащих на наличие родственников в России
По словам президента Украины, особое внимание следует уделить сотрудникам правоохранительных и следственных органов, многие из которых имеют родственников в Крыму
Петр Порошенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) должна проверить всех госслужащих на наличие родственников, имеющих гражданство России, акцентировав внимание на правоохранительных органах. Такое поручение главе СБУ Василию Грицаку дал президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал «112 Украина».

«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму», — сказал президент. «Как только проверка будет завершена и у меня будут основания [об увольнении госслужащих], за мной дело не станет», — пообещал Порошенко

Поручение было дано на фоне расследования дела о госизмене (ч.1 ст. 111 УК Украины), фигурантом которого является первым замглавы Службы внешней разведки страны Сергей Семочко. Суд 11 декабря подтвердил наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко и ее дочери, передавали Українські Новини.

Расследование дела началось еще 16 октября после заявления журналиста Дениса Бигуса, автора расследования о незаконном обогащении Семочко. В расследовании указывалось, что родственники первого замглавы владеют недвижимостью на сумму более $7 млн, которые Семочко получил за счет «крышевания» фармацевтических компаний.

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Проверка госслужащих анонсирована вскоре после введения военного положения на Украине сроком на 30 дней. Поводом стало задержание украинских кораблей и моряков российскими пограничниками в районе Керченского пролива. В ФСБ России указывали, что украинские артиллерийские катера и буксир нарушили государственную границу, не остановившись по требованию пограничников. В ВМС Украины подчеркивали, что сообщали о своем переходе из Мариуполя в Одессу. В Киеве восприняли инцидент как акт агрессии, в Москве назвали ситуацию провокацией со стороны украинских властей.

В связи с военным положением предприятия оборонного комплекса Украины перешли на особый режим работы, а в стране прошли сборы резервистов. Позднее Порошенко подчеркивал, что права россиян будут ограничены во время действия военного положения. Также Украина ограничила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет, исключение будет сделано только тем, кто едет на похороны родственников «или с какой-то другой гуманитарной целью», указывал украинский президент. На прошлой неделе в Госпогранслужбе Украины сообщали, что после введения военного положения во въезде в страну было отказано 900 гражданам России.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Петр Порошенко , Россия и Украина , госслужащие , Крым
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