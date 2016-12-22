Первого замглавы Службы внешней разведки Украины заподозрили в госизмене

СБУ в отношении Сергея Семочко начала проверку в рамках дела о госизмене после журналистского расследования. Параллельно в отношении чиновника расследует дело и Национальное антикоррупционное бюро Украины

Здание СБУ в Киеве (Фото: Стрингер / РИА Новости )

Первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ), ранее занимавший должность руководителя контрразведки СБУ, Сергей Семочко стал фигурантом расследования о госизмене. Об этом говорится в сообщении СБУ, опубликованном на странице службы в Facebook.

Из сообщения следует, что уголовное производство по статье «Государственная измена» было открыто после заявления журналиста Дениса Бигуса. Как уточняет украинский телеканал «112», Бигус — автор расследования, в котором утверждается, что чиновник незаконно обогатился за счет «крышевания» фармацевтических компаний.

В СБУ подчеркивают, что в рамках открытого дела о госизмене будет проведена проверка информации, изложенной в СМИ. «Орган досудебного расследования планирует подключить к процессуальному сотрудничеству Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств», — добавили в СБУ.

Обстоятельствами, изложенными в журналистом расследовании, занимается и другое украинское ведомство — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство также открыло уголовное производство по статье «Получение неправомерной выгоды должностным лицом».

В журналистом расследовании, которое было обнародовано 1 октября, утверждалось, что родственники Семочко имеют недвижимость более чем на 200 млн гривен (более $7 млн). Расследователи полагают, что чиновник обогатился благодаря «крышеванию» фармацевтических компаний. Сам Семочко отвергает все обвинения, утверждая, что недвижимость была куплена на средства от продажи бизнеса жены.