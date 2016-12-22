Киев отказал во въезде 900 россиянам после введения военного положения

С начала действия военного положения на Украине 900 гражданам России было отказано в посещении этой страны. Об этом заявил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

В свою очередь российские пограничники за этот период не пропустили 250 украинцев, отметил он.

УНН сообщает, что с момента введения военного положения на Украину смогли попасть более 16 тыс. россиян, большинство из которых имеют гуманитарные связи в этой стране. При этом за минувшие сутки на Украину были пропущены 1,3 тыс. граждан России.

Военное положение на Украине было введено после инцидента с участием российских и украинских кораблей в Керченском проливе. Срок его действия рассчитан на 30 дней (до 26 декабря). Украинский президент Петр Порошенко заявил, что на время действия положения будут ограничены права россиян. В частности, в страну ограничили въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.