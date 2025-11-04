 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Полянский заявил о сохранении «духа Аляски» в контактах России и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В работе российской делегации и взаимодействии с американскими дипломатами сохраняется так называемый «дух Аляски», заявил в ходе в ходе онлайн-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент РБК.

«Мы до сих пор руководствуемся духом Аляски, который очень сильно помогает нам здесь в работе и в контактах с американскими дипломатами. Мы с ними постоянно встречаемся, по многим вопросам с ними контактируем — особенно в том, что касается ооновской повестки», — сказал он.

Полянский добавил, что между постоянными членами Совета Безопасности возродилась «определенная солидарность»: они встречаются, координируют позиции и обсуждают проекты решений перед их рассмотрением Советом.

Дипломат также добавил, что «дух Аляски» основан на новом понимании со стороны американской администрации ряда вопросов. «На эту администрацию, как и на американских дипломатов, конечно же, многие давят, они вынуждены в этих условиях маневрировать», — сказал Полянский.

Он добавил, что импульс, заданный контактами между лидерами и министрами двух стран, ощущается и на уровне ООН, и эта динамика, по словам Полянского, будет усиливаться.

Лавров заявил, что Москва не изменила позицию после саммита на Аляске
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в ночь на 16 августа в Анкоридже (Аляска) и длились около трех часов. Основной темой саммита стало урегулирование конфликта на Украине. По итогам встречи Трамп заявил о прогрессе, но сообщил, что сторонам не удалось достичь сделки по Украине. Путин назвал переговоры полезными и обстоятельными.

Два месяца спустя, 10 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился в ходе переговоров в Анкоридже, сохраняется. «Учитывая, что Россия движется в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — сказал он.

Слова Пескова последовали за заявлением замглавы МИДа Сергея Рябков, который выразил мнение, что импульс, о котором идет речь, оказался исчерпан.

Во время телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились провести саммит в Будапеште. Однако спустя неделю республиканец объявил об отмене встречи. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он. Путин затем отметил, что встреча скорее перенесена, чем отменена.

Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Полина Дуганова
Дмитрий Полянский ООН США Россия Аляска
