Полянский заявил о сохранении «духа Аляски» в контактах России и США

Дмитрий Полянский (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В работе российской делегации и взаимодействии с американскими дипломатами сохраняется так называемый «дух Аляски», заявил в ходе в ходе онлайн-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент РБК.

«Мы до сих пор руководствуемся духом Аляски, который очень сильно помогает нам здесь в работе и в контактах с американскими дипломатами. Мы с ними постоянно встречаемся, по многим вопросам с ними контактируем — особенно в том, что касается ооновской повестки», — сказал он.

Полянский добавил, что между постоянными членами Совета Безопасности возродилась «определенная солидарность»: они встречаются, координируют позиции и обсуждают проекты решений перед их рассмотрением Советом.

Дипломат также добавил, что «дух Аляски» основан на новом понимании со стороны американской администрации ряда вопросов. «На эту администрацию, как и на американских дипломатов, конечно же, многие давят, они вынуждены в этих условиях маневрировать», — сказал Полянский.

Он добавил, что импульс, заданный контактами между лидерами и министрами двух стран, ощущается и на уровне ООН, и эта динамика, по словам Полянского, будет усиливаться.

Два месяца спустя, 10 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился в ходе переговоров в Анкоридже, сохраняется. «Учитывая, что Россия движется в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — сказал он.

Слова Пескова последовали за заявлением замглавы МИДа Сергея Рябков, который выразил мнение, что импульс, о котором идет речь, оказался исчерпан.

Во время телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились провести саммит в Будапеште. Однако спустя неделю республиканец объявил об отмене встречи. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он. Путин затем отметил, что встреча скорее перенесена, чем отменена.