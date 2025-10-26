 Перейти к основному контенту
МИД назвал «радикальную перемену» в позиции США по Украине

Лавров: требование перемирия — радикальная перемена в позиции США по Украине
Лавров напомнил, что прежде Трамп выступал за достижение долгосрочного урегулирования, но недавно изменил позицию — несколько раз призывал к перемирию. По его мнению, на это повлияли Зеленский и европейцы
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Администрация США ранее выступала за долгосрочный мир на Украине, а не достижение перемирия как можно скорее, но под давлением изменила свою позицию, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» (Венгрия).

«Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит — это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят и не едят и стараются «выкрутить руки» этой [американской] администрации», — полагает Лавров.

Министр в своем заявлении фактически отослал к посту президента США Дональда Трампа в Truth Social, опубликованному после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. «Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба одержат победу, пусть история рассудит!» — написал тогда Трамп. 22 октября он вновь призвал к немедленному прекращению огня.

Лавров отметил, что на встрече республиканца с Владимиром Путиным на Аляске было достигнуто согласие по позиции, что «наилучший способ положить конец этой ужасной войне между Россией и Украиной — напрямую прийти к мирному соглашению, которое завершит войну, а не к простому соглашению о прекращении огня». По словам Лаврова, ранее не выступали за перемирие и лидеры Европы, но теперь они стали настаивать именно на нем.

Министр считает, что США «находятся под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских «ястребов», Зеленского и тех, кто не желает видеть взаимодействие США и России. Москва же не вмешивается во внутренние обсуждения в Вашингтоне, указал он.

Лавров назвал проблему в перемирии на Украине прямо сейчас
Политика
Сергей Лавров

Зеленский, говоря о предложении Трампа «остановиться там, где есть», сказал, что это «неплохой компромисс», однако Россия вряд ли на него согласится. Москва ранее отказывалась от заморозки конфликта по линии фронта. Лавров отметил, что все четыре региона, где сейчас идут боевые действия, — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — «провели референдумы и прямо выразили свое желание воссоединиться с Россией» и по Конституции являются ее частями.

