 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В США заявили о желании добиться ухода российских миротворцев из Карабаха

В Госдепе США заявили о желании добиться ухода миротворцев России из Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

США следует добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время слушаний в комитете палаты представителей.

«В результате прекращения огня в 2020 году <...> российские войска фактически контролируют два ключевых пограничных перехода из Армении в Россию. <...> Нам нужно найти более стабильный путь для правительства Армении и заставить российских миротворцев уйти, когда их пятилетний контракт истечет», — сказал О'Брайен.

О'Брайен также рассказал, что в США готовят «всеобъемлющий и прозрачный» доклад о том, что происходило в Нагорном Карабахе, причем не только в течение военной операции Азербайджана, которая началась 19 сентября, но и в течение нескольких месяцев, предшествовавших ей. По его словам, для создания отчета Госдеп работает с независимыми исследователями и неправительственными организациями. О'Брайен пообещал публично представить результаты работы, когда доклад будет готов.

В Карабахе завершилась ротация российских миротворцев
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

По словам О'Брайена, в США хотят, чтобы армяне Нагорного Карабаха имели «полный доступ к территории» и возможность защитить свою собственность и культуру. Также следует обеспечить им доступ к «адекватной информацию», чтобы они могли сделать «выбор в отношении своего будущего».

Он также рассказал, что США работают над поддержкой Армении. «Я думаю, что мы поможем Армении преодолеть эту сложную ситуацию. Мы работаем с ЕС, чтобы предложить поддержку Армении в ближайшие месяцы», — заявил он. По его словам, в Вашингтоне работают над достижением мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

После «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая началась 19 сентября, регион покинули более 100 тыс. этнических армян, большая часть из них перебралась в Армению. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

Читайте на РБК Pro
Почему недвижимость в Дубае может оказаться плохой инвестицией
Летающая фрикаделька и старый червяк: зачем NASA живет с двумя логотипами
Юань, лира или дирхам: как расплачиваться с иностранными контрагентами
Как «поженить» маркетинг и продажи и повысить эффективность бизнеса

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в регионе. Они должны находиться в регионе до 2025 года. Однако в середине октября президент России Владимир Путин назвал этот срок «формальным». В российском МИДе подчеркивали, что вопрос дальнейшего пребывания миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Госдепартамент США США Нагорный Карабах Армения Азербайджан миротворцы
Материалы по теме
Азербайджан выделит $2,4 млрд на Карабах и Восточный Зангезур
Политика
Азербайджан заявил о доказательствах переброски Арменией оружия в Карабах
Политика
Президент НКР заявил, что Нагорный Карабах все еще существует
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 15 ноя, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 15 ноя, 17:17
Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа Политика, 01:15
В Минцифры пообещали восстановить интернет на Камчатке в ближайшее время Технологии и медиа, 01:11
Медведев победил Зверева на Итоговом турнире ATP и вышел в полуфинал Спорт, 01:02
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Reuters узнал об отказе Ирана воевать с Израилем на стороне ХАМАС Политика, 00:35
«Пусть репу чешут». Реакция на призыв МОК не участвовать в «Играх дружбы» Спорт, 00:20
В США заявили о желании добиться ухода российских миротворцев из Карабаха Политика, 00:16
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
«Фонтанка» узнала о задержании топ-менеджеров «Балтики» из-за Carlsberg Бизнес, 00:11
Холдинг «Газпром-Медиа» купил долю в блогерском агентстве Insight People Технологии и медиа, 00:00
Израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов Финансы, 00:00
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 15 ноя, 23:49
В Москве арестовали мужчину после предложения девушке и «ужина» в метро Общество, 15 ноя, 23:46
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 15 ноя, 23:19