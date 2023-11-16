В США заявили о желании добиться ухода российских миротворцев из Карабаха

США следует добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время слушаний в комитете палаты представителей.

«В результате прекращения огня в 2020 году <...> российские войска фактически контролируют два ключевых пограничных перехода из Армении в Россию. <...> Нам нужно найти более стабильный путь для правительства Армении и заставить российских миротворцев уйти, когда их пятилетний контракт истечет», — сказал О'Брайен.

О'Брайен также рассказал, что в США готовят «всеобъемлющий и прозрачный» доклад о том, что происходило в Нагорном Карабахе, причем не только в течение военной операции Азербайджана, которая началась 19 сентября, но и в течение нескольких месяцев, предшествовавших ей. По его словам, для создания отчета Госдеп работает с независимыми исследователями и неправительственными организациями. О'Брайен пообещал публично представить результаты работы, когда доклад будет готов.

По словам О'Брайена, в США хотят, чтобы армяне Нагорного Карабаха имели «полный доступ к территории» и возможность защитить свою собственность и культуру. Также следует обеспечить им доступ к «адекватной информацию», чтобы они могли сделать «выбор в отношении своего будущего».

Он также рассказал, что США работают над поддержкой Армении. «Я думаю, что мы поможем Армении преодолеть эту сложную ситуацию. Мы работаем с ЕС, чтобы предложить поддержку Армении в ближайшие месяцы», — заявил он. По его словам, в Вашингтоне работают над достижением мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

После «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе, которая началась 19 сентября, регион покинули более 100 тыс. этнических армян, большая часть из них перебралась в Армению. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в регионе. Они должны находиться в регионе до 2025 года. Однако в середине октября президент России Владимир Путин назвал этот срок «формальным». В российском МИДе подчеркивали, что вопрос дальнейшего пребывания миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном.