Авиация Израиля нанесла удар по резиденции одного из лидеров ХАМАС

Удар был нанесен по резиденции главы политбюро группировки Исмаила Хании. По данным армии, она использовалась как место встречи руководства ХАМАС. Хания находится за рубежом

Фото: idfofficial / Telegram

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по резиденции одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании — объект использовался как место встречи лидеров палестинского движения, говорится в сообщении военных.

«Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, которая использовалась как террористическая инфраструктура и часто служила местом встречи лидеров ХАМАС для руководства террористическими атаками против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.

По состоянию на начало октября Хания находился в Катаре, куда он переехал в 2017 году.

В конце октября издание Al Monitor со ссылкой на несколько источников писало, что власти Турции «вежливо отослали» из страны политическое руководство ХАМАС, включая Ханию. Тот, по данным издания, на момент атаки группировки на Израиль 7 октября находился в Стамбуле.

Тогда в социальных сетях распространились кадры, на которых он и другие члены ХАМАС склоняются ниц в «молитве благодарности» во время просмотра новостей о начале военных действий по телевизору. Из-за этого турецкие власти «вежливо попросили Ханию и его окружение покинуть Турцию», сообщало издание.

В начале ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар окружен в своем бункере и не имеет связи с соратниками. Глава Минобороны пообещал его ликвидировать.