ЦАХАЛ заявила о ликвидации трех командиров ХАМАС

Войска Израиля в ночь на 10 ноября нанесли удары по 19 боевикам ХАМАС, среди которых были те, кто участвовал в военной операции 7 октября и кто планировал новые атаки на израильскую армию

Израильские военные ликвидировали командира снайперских соединений Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Помимо этого за последние сутки ЦАХАЛ ликвидировал боевиков ХАМАС, которые участвовали в нападении на израильскую территорию 7 октября, следует из сообщения.

«Среди боевиков были командир роты Ахмед Муса и командир взвода Омар Аль-Хинди, оба находились в западной Джабалии», — уточнила армейская пресс-служба.

Всего израильские военнослужащие в ночь на 10 ноября нанесли удары по 19 палестинским боевикам, которые планировали атаки на войска Израиля. Помимо этого был нанесен удар по транспортному контейнеру, расположенному на пляже, в контейнере находилось около 20 ракетных установок.

Во время операции в Шейх-Иджлине (район на юге сектора Газа) израильские войска обнаружили ракетную установку, расположенную рядом с жилыми зданиями. «Все обнаруженное оружие было уничтожено или конфисковано войсками ЦАХАЛА», — подчеркнули в ISA.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда боевики палестинского движения атаковали израильские поселения близ границы. В конце октября израильская армия вошла в сектор Газа, назвав это «расширением» наземных операций в регионе.

ЦАХАЛ 6 ноября объявила, что израильские войска окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части. Спустя два дня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что палестинское движение потеряло контроль над севером сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в начале ноября отмечал, что в секторе Газа были убиты по меньшей мере 12 командиров батальонов ХАМАС. Он пообещал, что Израиль «доберется» до лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары.

ХАМАС призвал «арабские и исламские страны и международное сообщество взять на себя ответственность и принять немедленные меры, чтобы остановить преступления» и убийства палестинского народа.