FT узнала о разногласиях по будущему сектора Газа после победы над ХАМАС

FT: западные страны не видят у Израиля плана того, что будет с Газой после войны

Палестинская сторона опасается, что сектор Газа ждет худшее положение, чем сложилось на Западном берегу Иордана, а ЦАХАЛ не покинет анклав. Израильские источники пояснили, что речь идет о «новой реальности»

Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

В Израиле, Палестине, арабских государствах и странах Запада расходятся представления будущего устройства сектора Газа после завершения войны с палестинской группировкой ХАМАС, пишет Financial Times со ссылкой на источники в этих странах и аналитиков.

Арабские страны не желают брать на себя ответственность за ситуацию в Газе, считая эту возможность «отравленной чашей», пишет издание. «Если вы сделаете это, вас распнут в арабском мире. Ни одна арабская страна не присоединится [к процессу политического переустройства анклава] после разрушений», — пояснил дипломат одной из арабских стран.

В Израиле допускают размещение войск в анклаве для «обеспечения оперативной гибкости» и поясняют, что 7 октября настала «новая реальность» и следует прекратить мыслить прошлым. Высокопоставленный израильский чиновник заверил, что страна не собирается заниматься контролем 2 млн палестинцев, а в вопросе послевоенного устройства есть два принципа: отсутствие ХАМАС и сохранение за Израилем оперативного превосходства.

«Вам необходимо контролировать египетскую границу... И вам нужно что-то вроде зоны B на Западном берегу, куда вы можете входить и выходить и задерживать террористические ячейки, как это делаем мы», — поддерживает эту точку зрения Амир Авиви, бывший заместитель командующего дивизией Газы израильских вооруженных сил.

Сектор Газа — одна из двух частей государства Палестина, но долгие годы контролируется движением ХАМАС. Территории на Западном берегу реки Иордан находятся под контролем официально признанного движения ФАТХ во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В настоящее время территория Западного берега разделена на три зоны: зона А (17,2% территории) находится под полным контролем Палестинской национальной администрации (ПНА), зона B (23,8% территории) — под гражданским контролем ПНА (гражданская власть ПНА и ответственность ПНА за общественный порядок), но под военным (охранным) контролем Израиля, зона C (59% территории) — под полным контролем Израиля.

Палестинский собеседник агентства усомнился, что какой-либо политик в Израиле стал бы выступать за последующий вывод войск из сектора Газа, в результате чего анклав превратится в «еще один Западный берег, но еще хуже, потому что там не будет палестинцев». Высокопоставленный чиновник из Палестины подчеркнул, что Палестинская администрация не может объединиться с Израилем против ХАМАС, так как любое внешнее управление в секторе усилит позиции группировки. По его словам, единственным вариантом остается создание единого палестинского государства наравне с Израилем.

Западные чиновники усомнились в том, что у Израиля в принципе есть план послевоенного устройства сектора Газа. Один из них предположил, что Тель-Авив не думал об этой проблеме, что затрудняет планирование для других сторон. «Это очень хаотично. <...> Трудно быть оптимистом», — охарактеризовал он происходящее.

Единственной положительной стороной ситуации стало признание всеми необходимости «толчка к созданию палестинского государства, иначе ничего из этого лучше не станет». Собеседник агентства поясняет: для урегулирования палестинско-израильской проблемы необходимы три условия: заинтересованность Белого дома, а также лидеры Израиля и Палестины, которые серьезно подойдут к вопросу мира.

«За последние 30 лет у нас было два, может быть два с половиной, таких случая. До этого кризиса у нас был ноль, и это одна из причин, по которой мы находимся в том положении, в котором находимся», — добавил он.

Власти США не раз говорили, что выступают против продолжительной оккупации сектора Газа со стороны Израиля. Этого нельзя допустить, как и возвращения ХАМАС к власти, подчеркивал спецпосланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд.



«Израиль в течение неопределенного периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несем ответственности за безопасность, все, что мы имеем, — это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли», — предупреждал при этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху.