МИД Китая заявил о стратегическом значении встречи Си Цзиньпина и Байдена

Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия, заявил глава китайского МИДа Ван И.

«Лидеры двух стран провели углубленный обмен мнениями лицом к лицу, высказали мнения по наиболее важным вопросам, таким как установление правильного понимания друг друга, надлежащий контроль над разногласиями и содействие диалогу и сотрудничеству, а также обменялись мнениями по основным глобальным вызовам: палестино-израильским отношениям, украинскому кризису, изменению климата, искусственному интеллекту», — отметил он.

Помимо этого, состоявшаяся встреча имеет и историческое значение, добавил Ван И. Так, спустя шесть лет Си Цзиньпин вновь посетил США, и главы государств снова встретились лицом к лицу по прошествии одного года, что подчеркивает «историческое наследие и ценность времен китайско-американской дипломатии».

Встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. После завершения двусторонних переговоров Байден и Си Цзиньпин продолжили встречу за ужином. К ним присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И.

После встречи американский лидер заявил, что его мнение о Си Цзиньпине не изменилось и что тот остается в его глазах диктатором. Он уже называл его диктатором в июне. Тогда официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что высказывание Байдена «противоречит базовым фактам и дипломатическим протоколам, серьезно оскорбляет политическое достоинство Китая.