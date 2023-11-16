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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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FT узнала о планах Израиля на паузу в боях после рейда в больнице в Газе

FT: Израиль может пойти на паузу в боях после захвата больницы «Аль-Шифа» в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильские военные проводят операцию в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа. Ее захват может стать «символической» вехой, и потому армия может пойти на паузу в боевых действиях, рассказал источник FT
В больнице &laquo;Аль-Шифа&raquo;
В больнице «Аль-Шифа» (Фото: Ahmed El Mokhallalati / Reuters)

Израиль может пойти на паузу в операции в секторе Газа после установления контроля над больницей «Аль-Шифа», пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Это время израильская армия (ЦАХАЛ) может использовать для обработки разведданных, полученных в ходе рейда по больнице, и укрепления линий снабжения по всему региону. Затем военные Израиля намерены двинуться в восточную и центральную часть города Газа.

Источник газеты также рассказал, что пауза будет неотъемлемой частью любого соглашения с ХАМАС об обмене заложников. По его словам, сейчас идут переговоры с участием Катара, США и Израиля по освобождению до 50 человек. Он сказал, что эти переговоры «продвигались хорошо», договоренность будет включать доставку помощи в сектор Газа и освобождение некоторых палестинских заключенных в Израиле.

В «Аль-Шифе» — крупнейшей больнице сектора Газа — с прошлой ночи идет «точечная и целенаправленную операция» израильской армии. ЦАХАЛ утверждает, что в больнице находился командный штаб ХАМАС, там были найдены оружие и военное оборудование. ХАМАС отвергает данные о том, что использовал учреждение в военных целях.

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Сектор Газа

15 ноября Совет безопасности ООН принял предложенную Мальтой резолюцию с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа «на достаточное количество дней». Из 15 членов Совбеза «за» высказались 12. США, Россия и Великобритания воздержались при голосовании.

Москва перед голосованием предложила поправку к резолюции с призывом к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий». Она не была внесена.

После этого постпред России при ООН Василий Небензя выразил сомнение в том, что положения принятой резолюции будут реализованы. По его словам, «документ не будет способствовать выходу из гуманитарного кризиса, в котором находится сектор Газа и его население».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль сектор Газа ХАМАС
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