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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа

Совбез ООН не принял поправку России к резолюции о гуманитарных паузах в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Резолюция призывает к достаточным по длительности гуманитарным паузам в секторе Газа для оказания помощи населению региона. Россия предлагала внести в документ поправку о прекращении боевых действий, но не смогла это сделать
Постпред России при ООН Василий Небензя&nbsp;(в центре)
Постпред России при ООН Василий Небензя (в центре) (Фото: Loey Felipe / UN Photo / сайт постпредства России при ООН)

Совет безопасности ООН проголосовал за предложенную Мальтой резолюцию с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа «на достаточное количество дней», сообщает Reuters.

Из 15 членов Совбеза «за» высказались 12. США, Россия и Великобритания воздержались при голосовании.

Такие гуманитарные паузы позволят структурам ООН, Международному Красному Кресту и другим подобным организациям получить возможность для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа, отмечает палестинское агентство WAFA.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщал, что страна предложила поправку к резолюции с призывом к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий». Она не была внесена.

После принятия мальтийской резолюции Небензя выразил сомнения в том, что ее положения будут исполняться. «Кто будет давать согласие на гуманитарные паузы? Кто их будет мониторить и верифицировать? Каковы будут последствия их несоблюдения? Поэтому принятый документ не будет способствовать выходу из гуманитарного кризиса, в котором находится сектор Газа и его население», — сказал дипломат. По его словам, такие гуманитарные паузы не могут заменить полноценное прекращение огня.

Он также отметил, что США с начала конфликта Израиля и ХАМАС «саботировали любые попытки» принять документ, который был позволил привести к деэскалации ситуации.

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Reuters отмечает, что в прошлом месяце были сделаны четыре неудачные попытки принять резолюцию ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

МИД Израиля в ответ на принятие резолюции заявил, что длительных гуманитарных пауз не будет, «пока 239 заложников все еще находятся в руках террористов ХАМАСА».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ООН резолюция ООН Израиль сектор Газа ХАМАС
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