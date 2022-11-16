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В Белоруссии заявили о подготовке Польши к наступательной войне

Генштаб Белоруссии: милитаризация Польши говорит о подготовке к наступательной войне
В белорусском генштабе заявили, что масштабные закупки вооружений Польшей свидетельствуют о подготовке к наступательной войне. Лукашенко ранее говорил, что Минск не стремится к эскалации в отношениях с Варшавой
Фото: ZUMA / ТАСС
Фото: ZUMA / ТАСС

Милитаризация Польши говорит о подготовке Варшавы к наступательной войне, заявил замначальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб, передает БелТа.

«Ударными темпами идет милитаризация соседних государств, прежде всего Республики Польша. Это политический курс, который явно указывает на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонительной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство», — заявил генерал.

По его словам, в Польше уже началась подготовка по формированию двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск. Он отметил, что дивизии будут находиться в восточной части страны, недалеко от Белостока (рядом с границей Белоруссии).

Белоруссия граничит с Польшей на западе. Общая протяженность государственной границы составляет примерно 400 км.

Кроме этого, по информации Гнилозуба, в ближайшие годы в Польшу будут поставлены 32 американских истребителя F-35, три дивизиона РСЗО HIMARS, восемь батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot и 250 танков «Абрамс» самой современной модификации. Также Варшава намерена закупить в Южной Корее 180 танков К2 «Черная пантера», более 212 единиц самоходных гаубиц К9 Thunder и 48 учебно-боевых самолетов FA-50, добавил он.

«По оценке Минобороны, в перспективе реализация всех планов по наращиванию боевого потенциала своих вооруженных сил позволит Польше самостоятельно, фактически без поддержки НАТО, проводить военные операции с ограниченными целями», — заключил замначальника генштаба.

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В начале октября глава белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что Варшава ведет воздушную разведку на границе с Белоруссией, а польские пограничники стреляют в воздух. Глава ведомства предупредил, что Минск может дать жестокий ответ, если «хоть одна пуля» полетит в сторону Белоруссии. Тогда же власти страны усилили плотность охраны границ.

После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании совместной с Россией группировки войск. Первые эшелоны российских военнослужащих прибыли в страну 15 октября, общая численность составит 9 тыс. человек. В Минобороны Белоруссии поясняли, что она находится на территории страны и выполняет «сугубо оборонительные задачи».

В начале ноября Лукашенко заявил, что Минск стремится к развитию двусторонних отношений с Варшавой и готов «строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой». Он также выступил за то, чтобы географическая близость стран не использовалась как инструмент шантажа или угрозы.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белоруссия Польша наступление война поставки оружия
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