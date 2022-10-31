Россия и Белоруссия займутся совместной подготовкой военнослужащих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании совместных центров подготовки военных. Указ опубликован на сайте пресс-службы президента Белоруссии.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил», — говорится в сообщении.
Минобороны страны уполномочено вести соответствующие переговоры с российской стороной.
10 октября Лукашенко заявил, что договорился с президентом Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». По словам министра обороны республики генерал-лейтенанта Виктора Хренина, войска будут выполнять «сугубо оборонительные задачи».
Лукашенко утверждал, что его «по неофициальным каналам» предупредили о готовящемся нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Также Лукашенко говорил об угрозе со стороны Польши, которая якобы может перебросить крупные соединения к белорусским границам в течение нескольких часов.
Первые эшелоны с российскими войсками стали прибывать на территорию Белоруссии 15 октября.