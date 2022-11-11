Лукашенко заявил народу Польши о готовности строить «мосты дружбы»

Александр Лукашенко (Фото: Andrea Verdelli / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Днем независимости. Поздравление опубликовано на его сайте.

По его словам, Минск стремится к развитию двусторонних отношений с Варшавой и готов «строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой». Он также выступил за то, чтобы географическая близость стран не использовалась как инструмент шантажа или угрозы.

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть: от духовно и культурно очень близких вам белорусов никогда не исходила угроза. Как правильно отметил польский классик, Беларусь никого не грабила и не убивала, с уважением относилась к гостям, была готова поделиться даже последней краюхой ржаного хлеба», — заявил Лукашенко.

Он также выразил надежду, что позиция Минска по поводу налаживания конструктивных отношений на принципах партнерства, доверия и общего уважения найдет положительный ответ Варшавы в ближайшее время.

Отношения Белоруссии и Польши ухудшились из-за разногласий между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу государственной авиакомпании Belavia и миграционного кризиса, разразившегося в прошлом году. Минск тогда заявил, что не будет препятствовать потоку мигрантов в Европу. Количество незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии увеличилось в разы. Польша из-за этого решила построить забор высотой 2,5 м, его возведение завершилось в этом октябре.

В ноябре 2021 года колонна беженцев выдвинулась в направлении границы с Польшей. Белорусская погранслужба заявила, что беженцы решились на подобный шаг из-за «равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей». Польша тогда закрыла погранпереход, около которого собирались мигранты, и ограничила железнодорожное сообщение.