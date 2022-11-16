В МИД Польши рассказали о визите российского посла после падения ракет

Встреча посла Сергея Андреева с министром Збигневом Рау длилась несколько минут. Москва отвергает причастность к падению ракет на территории Польши, из-за которого погибли два человека

Сергей Андреев (Фото: Radek Pietruszka / EPA / ТАСС)

Посол России в Варшаве Сергей Андреев посетил МИД Польши, рассказал TVP представитель ведомства Лукаш Ясина.

По его словам Андреев пришел в министерство за несколько минут до полуночи. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау передал ему ноту, в которой была изложена позиция польской стороны по упавшим у границы с Украиной ракетам. Встреча длилась четыре минуты.

Источник RMF отметил, что Рау и Андреев не пожали друг другу руки. Российский дипломат ничего не говорил, выслушал польского министра и вышел из здания.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, комментируя встречу в эфире RMF, сказал: «Иногда приходится поддерживать связи не просто с людьми, которые нам не нравятся, но и с теми, которые представляют интересы враждебных к нам стран».

В результате падения снарядов в польском селе в нескольких километрах от границы с Украиной погибли два человека. В Кремле назвали реакцию польской стороны «истеричной». Минобороны заявило, что 15 ноября не наносило ударов вблизи польско-украинской границы, а ракеты, вероятно, были выпущены украинскими средствами ПВО. Такого же мнения придерживаются в США, сообщали Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на слова президента Джо Байдена и чиновников, знакомых с предварительными оценками Вашингтона.