Орловский губернатор сообщил об атаке беспилотника на нефтебазу

Телеграм-канал Mash пишет, что речь идет о терминале нефтепровода «Дружба». По предварительным данным, никто не пострадал, пожара не было, больших повреждений нефтебаза не получила

Андрей Клычко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На нефтебазе в городе Стальной Конь Орловской области примерно в 4:00 произошел взрыв — предположительно, в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Андрей Клычков. Никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

По данным телеграм-канала Mash, атаке подвергся терминал нефтепровода «Дружба»: украинский беспилотник сбросил на него взрывчатку. Возгорания не произошло, повреждения минимальны, пишет канал. Орловская область не граничит с Украиной.

Об атаках на приграничные регионы местные власти сообщают с самого начала специальной военной операции на Украине: только за 15 ноября обстрелам подверглись несколько населенных пунктов Белгородской и Курской областей.

Президент Владимир Путин в октябре ввел в регионах ЦФО и ЮФО, включая Орловскую область, режим повышенной готовности. Он позволяет губернаторам проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите населения от чрезвычайных ситуаций, усиливать охрану общественного порядка, досматривать транспортные средства.