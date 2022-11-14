Курский губернатор Старовойт: в селе Замостье ВСУ с дрона сбросили взрывчатку на жилой дом

Курский губернатор сообщил о третьей за день атаке ВСУ

В селе Замостье Суджанского района Курской области украинские силы сбросили взрывное устройство на жилой многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости», — написал он.

Старовойт пообещал оценить ущерб от взрыва и помочь жителям восстановить дом.

Это третья за день атака, о которой сообщают местные власти. Днем 14 ноября обстрелу подвергся поселок Теткино в Глушковском районе. Старовойт писал о «более [чем] десяти прилетах» в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. В здании сахарного завода пострадало оборудование, также была перебита газовая труба. Кроме того, после обстрела на территориях предприятий нашли несколько неразорвавшихся снарядов.

Ранее в тот же день он писал об обстреле села Попово-Лежачи в том же районе области. Туда прилетели 24 снаряда, были повреждены гаражи на территории тракторной бригады, легковой автомобиль и дом.

Суджанский и Глушковский районы граничат с Сумской областью Украины.

В Курской области с 19 октября действует «средний уровень реагирования», который позволяет главе региона проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и другие. Также там объявлен высокий («желтый») уровень террористической опасности.