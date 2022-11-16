Washington Post узнала о встрече главы ЦРУ с Зеленским в Киеве
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс посетил 15 ноября Киев и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Washington Post.
Бернс на встрече «подтвердил намерение США предоставлять Украине поддержку в ее борьбе с российской агрессией».
В день визита главы ЦРУ на всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги, работали системы ПВО — Зеленский заявил о десятках ракетных ударов, большинство из которых пришлось по энергетической инфраструктуре (по словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, по территории страны было выпущено около ста ракет). Взрывы прогремели в том числе в Киеве. По данным Washington Post, во время ударов Бернс находился в здании посольства США. Как отмечает издание, указаний на то, что Россия намеренно ударила по украинской территории именно во время визита директора ЦРУ, нет.
Как сообщал CNN, в начале октября Бернс уже приезжал на Украину и тоже встречался с Зеленским, а также некоторыми украинскими чиновниками.
В понедельник, 14 ноября, Бернс встретился в Анкаре с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Представитель президента России Дмитрий Песков не стал комментировать содержание беседы. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что основной темой разговора была стратегическая стабильность.