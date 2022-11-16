Washington Post узнала о встрече главы ЦРУ с Зеленским в Киеве

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 15 ноя, 16:34
Ефимов назвал 11-го участника программы льготной аренды земли за ₽1 в год Город, 09:14
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 09:14
Как пользователи и рекламодатели бегут из Twitter Илона Маска Pro, 09:09
Падение ракет в Польше. Что известно к 9:00 Политика, 09:05
В ЛНР заявили о наступлении ВСУ от Попасной до Харьковской области Политика, 09:03
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 08:51
Эрдоган заявил, что Россия не имеет отношения к падению ракеты в Польше Политика, 08:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Орловский губернатор сообщил об атаке беспилотника на нефтебазу Политика, 08:48
Овечкин превзошел достижение обладателя Кубка Стэнли по сыгранным матчам Спорт, 08:46
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги Pro, 08:32
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 08:28
Washington Post узнала о встрече главы ЦРУ с Зеленским в Киеве Политика, 08:25
AP сообщило о падении в Польше выпущенной ВСУ ракеты Политика, 08:13
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 08:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Washington Post узнала о встрече главы ЦРУ с Зеленским в Киеве

Washington Post: глава ЦРУ Бернс после встречи с Нарышкиным поговорил с Зеленским в Киеве
До встречи с украинским президентом Уильям Бернс провел переговоры в Анкаре с главой СВР России Сергеем Нарышкиным
Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Graeme Jennings / Getty Images)

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс посетил 15 ноября Киев и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Washington Post.

Бернс на встрече «подтвердил намерение США предоставлять Украине поддержку в ее борьбе с российской агрессией».

В день визита главы ЦРУ на всей территории Украины звучали сигналы воздушной тревоги, работали системы ПВО — Зеленский заявил о десятках ракетных ударов, большинство из которых пришлось по энергетической инфраструктуре (по словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, по территории страны было выпущено около ста ракет). Взрывы прогремели в том числе в Киеве. По данным Washington Post, во время ударов Бернс находился в здании посольства США. Как отмечает издание, указаний на то, что Россия намеренно ударила по украинской территории именно во время визита директора ЦРУ, нет.

Как сообщал CNN, в начале октября Бернс уже приезжал на Украину и тоже встречался с Зеленским, а также некоторыми украинскими чиновниками.

В понедельник, 14 ноября, Бернс встретился в Анкаре с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Представитель президента России Дмитрий Песков не стал комментировать содержание беседы. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что основной темой разговора была стратегическая стабильность.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЦРУ Уильям Бернс Владимир Зеленский Украина США

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
CNN узнал о поездке главы ЦРУ на Украину и встрече с Зеленским
Политика
Reuters сообщил о встрече главы ЦРУ «с российским коллегой» в Анкаре
Политика
Нарышкин призвал мир не допустить обладания Киевом ядерным оружием
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter