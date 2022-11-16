Суд в Подмосковье арестовал мобилизованного, толкнувшего командира

Мобилизованного, который жаловался на качество подготовки и экипировки бойцов и во время перепалки с офицером в парке «Патриот» толкнул того в грудь, обвинили в нанесении побоев и оскорблении начальника. Он не признал свою вину

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Одинцовский гарнизонный военный суд в Подмосковье до 14 января арестовал мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова после конфликта с офицером в парке «Патриот», сообщил ТАСС адвокат подсудимого Анри Цискаришвили.

Лешкова заподозрили в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК) и в оскорблении начальника (ч. 2 ст. 336 УК), сообщил адвокат. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Из постановления о возбуждении дела, выдержки из которого приводит агентство, говорится, что 13 ноября при проведении строевого смотра в «Патриоте» рядовой Лешков «в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов» пожаловался на организацию службы, обеспечение имуществом мобилизованных и на огневую подготовку. В процессе солдат «намеренно выпустил в лицо» подполковнику Денису Мазанову дым от сигареты, в связи с чем тот отстранил его рукой. После этого, говорится в материалах, Лешков умышленно ударил Мазанова кулаком в грудь.

На видео инцидента, которое 13 ноября опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости», рядовой во время перепалки с офицером назвал подготовку бойцов перед отправкой в зону военной операции на Украине «имитацией стрельб, учений и строя», заявил, что мобилизованные были на стрелковом полигоне только один раз, пожаловался на качество выдаваемой экипировки и отсутствие необходимого снаряжения и толкнул командира в грудь.

Лешков подтвердил «факт грубого обращения с офицером», но не признал вину в применении насилия по отношению к начальнику. «Свое поведение объяснил тем, что выступал от лица коллектива мобилизованных, желая привлечь внимание к имеющимся проблемам», — цитирует ТАСС материалы дела.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. К 4 ноября в стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, говорил Путин.

Мобилизованные и их родственники неоднократно жаловались на проблемы с экипировкой, военной техникой, продуктами и бытовыми условиями; это признавали и власти некоторых регионов. В Кремле пообещали решить все вопросы. Кроме того, мобилизованные сообщали о проблемах с обещанными выплатами, на что в том числе обращал внимание Путин. Он заявил, что хочет лично обсудить с россиянами вопросы обеспечения и поддержки мобилизованных.