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В НАТО предложили пересмотреть роль альянса из-за «гибридных угроз»
Аналитик Североатлантического альянса уверен, что одной военной составляющей при наличии новых угроз недостаточно. С призывами реформировать НАТО ранее выступил Эмманюэль Макрон, который сообщил о «смерти мозга» организации
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters / AP

Появление новых угроз безопасности должно привести к изменению функций НАТО, которое уже не может рассматриваться как обычный военный альянс. Об этом в своем докладе рассказал глава исследовательского отдела Оборонного колледжа НАТО Тьерри Тарди, уверенный в том, что перед организацией сейчас стоят более сложные задачи, чем в годы холодной войны.

По словам Тарди, созданное в 1949 году НАТО было не только военным альянсом, но и политическим клубом стран с общими ценностями, которые объединяли не только общая угроза извне, но и общие интересы. После окончания холодной войны это позволило организации пережить последовавшие геополитические потрясения. Однако сейчас, в условиях «гибридных конфликтов» и террористических угроз, военной составляющей недостаточно для эффективного взаимодействия между членами альянса.

«В мире такие угрозы, как Россия или ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»), показывают, насколько необходима возможность дать военный ответ или реакцию», — указал Тарди. При этом на некоторые современные угрозы нельзя ответить военными методами вроде кибератак или действий организованных преступных группировок. Они «заставляют говорить, что от военной составляющей надо переходить к тому, чтобы НАТО обеспечивало безопасность по широкому кругу вопросов», написал он.

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Автор также задается вопросом об актуальности в нынешних условиях статьи 5 Устава НАТО, в соответствии с которой альянс должен ответить противнику в случае нападения на одного из его участников. Однако указывает, что если взять часто обсуждаемое нападение России на государства Прибалтики, то задолго до вторжения частей противника в этих странах будет проводиться кампания по дезинформации населения. «Способно ли НАТО справиться с ситуацией, которая окажется на пересечении [зон ответственности] служб внутренней и внешней безопасности [разведки и контрразведки] и военных сил?» — пишет он.

Тарди также заявил о необходимости стратегического подхода к разрешению разного рода проблем. По его словам, НАТО должно взаимодействовать с другими игроками, чтобы, например, после военной операции в Ливии предотвратить фактический распад страны. По мнению автора, на Ближнем Востоке НАТО может быть самым сильным игроком с военной, но не со стратегической точки зрения.

Даже если говорить о противостоянии с Россией, НАТО должно не только решать военные задачи, но и тесно взаимодействовать с гражданским обществом, местными властями и иметь свои определенные уникальные наработки в этом плане.

Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Дискуссию о судьбе НАТО в год 70-летия альянса в интервью журналу The Economist начал французский президент Эмманюэль Макрон, который заявил, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал он.

С Макроном позже не согласились глава Евросовета Дональд Туск, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель.

Автор: Артем Филипенок
Теги: НАТО
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