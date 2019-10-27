Фонд из США предположил захват Калининграда при конфликте России и НАТО

Согласно плану, вначале Россия сможет отбить атаку на регион, но если США и Польша усилят присутствие сухопутных войск в регионе, им удастся захватить Калининградскую область, говорится в докладе Jamestown Foundation

Фото: Зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: РИА Новости)

При возможном военном столкновении со странами НАТО Россия потеряет Калининградскую область. Об этом говорится в докладе американского исследовательского фонда Jamestown Foundation, опубликованного на его сайте.

Автором 54-страничного доклада стал старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер. Он предположил, что сначала Россия сможет обезопасить от противников Калининградскую область. Этому, по мнению Хукера, способствует развитая российская противовоздушная и противоракетная оборона в регионе и то, что мало иностранных самолетов. Однако если США и Польша усилят присутствие сухопутных войск в Калининградской области, Россия, согласно докладу, не выдержит натиска и отступит.

По мнению Хукера, при таком раскладе американской и польской армии понадобится две недели, чтобы прорвать оборону и еще столько же, чтобы удержать завоеванные позиции, пока прибудет подкрепление. Для осуществления такого плана, по утверждению сотрудника фонда, нужно также нарастить численность и укомплектованность вооруженных сил Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме этого, планируется, что «более богатые союзники» вроде Германии помогут наладить взаимодействие между войсками. Руководить действиями, как предполагает Хукер в докладе, будет США.