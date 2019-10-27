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Фонд из США предположил захват Калининграда при конфликте России и НАТО
Согласно плану, вначале Россия сможет отбить атаку на регион, но если США и Польша усилят присутствие сухопутных войск в регионе, им удастся захватить Калининградскую область, говорится в докладе Jamestown Foundation
Фото: Зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: РИА Новости)

При возможном военном столкновении со странами НАТО Россия потеряет Калининградскую область. Об этом говорится в докладе американского исследовательского фонда Jamestown Foundation, опубликованного на его сайте.

Автором 54-страничного доклада стал старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер. Он предположил, что сначала Россия сможет обезопасить от противников Калининградскую область. Этому, по мнению Хукера, способствует развитая российская противовоздушная и противоракетная оборона в регионе и то, что мало иностранных самолетов. Однако если США и Польша усилят присутствие сухопутных войск в Калининградской области, Россия, согласно докладу, не выдержит натиска и отступит.

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По мнению Хукера, при таком раскладе американской и польской армии понадобится две недели, чтобы прорвать оборону и еще столько же, чтобы удержать завоеванные позиции, пока прибудет подкрепление. Для осуществления такого плана, по утверждению сотрудника фонда, нужно также нарастить численность и укомплектованность вооруженных сил Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме этого, планируется, что «более богатые союзники» вроде Германии помогут наладить взаимодействие между войсками. Руководить действиями, как предполагает Хукер в докладе, будет США.

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Союзниками по операции, считает сотрудник фонда, могут стать Финляндия и Швеция. Однако война, по предположению Хукера, будет локальной, так как распространение боевых действий на другие территории приведет к «массовым разрушениям» и многочисленным смертям. Причины, по котором может развязаться конфликт, он в докладе не упоминает.

В сентябре главнокомандующий ВВС США Джеффри Ли Харригян заявил, что у американских вооруженных сил есть план по уничтожению системы ПВО в Калининграде при возможном конфликте. Тогда он отмечал, что необходимые для этого маневры уже отрабатываются.

Глава Калининградской области Антон Алиханов в ответ на это посоветовал генералу «учить историю» и читать книги о том, чем закончились планы в отношении России. «Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», — сказал тогда РБК Алиханов.

В Минобороны позже заявили, что Калининградская область хорошо защищена от атак, а пилотам НАТО хорошо известны возможности российской противовоздушной обороны.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Калининградская область, военный конфликт, США, НАТО, Польша
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