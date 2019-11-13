Трамп заявил о разочаровании Эрдогана из-за слов Макрона о НАТО

Президент США считает, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган разочарован заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом он сообщил на встрече с Эрдоганом в Белом доме, трансляцию вел Fox News.

«Я думаю, президент Турции, как и многие люди, разочарован заявлением Франции», — сказал Трамп. «Я думаю, он не очень счастлив услышать это», — добавил он.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал французский президент. В октябре Макрон также назвал «серьезной ошибкой» НАТО и всего западного мира неспособность Североатлантического альянса отреагировать на наступление турецких войск на позиции курдов в Северной Сирии. По его словам, это подрывает возможности альянса в поиске союзников.