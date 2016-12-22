ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,60 65,67 EUR Нал. 76,02 75,23 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6363,30 -57,60 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
В сети появились фото пролета Ту-142 над флагманским кораблем США
Лента новостей
Власти Петербурга не согласовали традиционный митинг КПРФ у «Авроры» 18:41, Общество В сети появились фото пролета Ту-142 над флагманским кораблем США 18:37, Политика В Киеве задержали подозреваемого в госизмене экс-главу крымского суда 18:11, Общество Альтернатива Macbook с большим запасом прочности и зарядки для поездок 17:51, РБК и Lenovo КНДР пригрозила США вернуться к наращиванию ядерных вооружений 17:46, Политика РПЦ ответила на соглашение Порошенко и Константинопольского патриарха 17:41, Политика В США при обрушении в сортировочном центре Amazon погибли два человека 17:14, Общество В Египте разбился произведенный в России истребитель МиГ-29М 17:00, Технологии и медиа СМИ назвали сроки воссоединения группы Spice Girls 16:54, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 16:50, РБК и Thomson Reuters Новый глава Липецкой области вошел в список самых богатых губернаторов 16:34, Политика Чемпионат России по футболу. «Динамо» — ЦСКА. Онлайн 16:30, Спорт В Афганистане убили американского военнослужащего 16:18, Общество Ведущие европейские клубы ответили на обвинения Football Leaks 16:18, Спорт 5 модных трендов этой осени 15:50, РБК Pink и KUPIVIP Суд продлил срок задержания подозреваемому в изготовлении бомбы подростку 15:48, Общество Путин дал ряд поручений по реализации нацпроектов 15:32, Общество Орешкин рассказал о попытках ведомств «замолчать проблемы» с законами 15:03, Экономика Российские военные сопроводили конвой ООН до лагеря беженцев в Сирии 14:58, Политика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:50, РБК и Volkswagen Самолет американских ВВС провел разведку у российских границ 14:42, Политика Патриарх Кирилл рассказал о своей поддержке Фиделя Кастро 55 лет назад 14:30, Общество На Алтае пьяный капитан полиции врезался на автомобиле в витрину магазина 14:13, Общество Глава СПЧ назвал самые распространенные нарушения прав россиян 14:01, Общество Козак рассказал о творящемся «безобразии» на независимых АЗС 13:49, Бизнес Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России 13:49, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 13:40, РБК и Экспострой на Нахимовском Порошенко стал почетным доктором Стамбульского университета 13:38, Общество
В сети появились фото пролета Ту-142 над флагманским кораблем США
Политика, 18:37
0
В сети появились фото пролета Ту-142 над флагманским кораблем США
Камеры смогли запечатлеть пролет российского Ту-142 на низкой высоте над флагманом 6го флота США USS Mount Whitney. Инцидент произошел на крупнейших со времен Холодной войны учениях НАТО Trident Juncture — 2018

Российский разведывательный и противолодочный самолет Ту-142 совершил на малой высоте пролет над флагманским кораблем ВМФ США USS Mount Whitney. Фотографии этого момента в своем Twitter опубликовал корреспондент агентства AFP Пьер-Анри Десайе.

USS Mount Whitney​, к которому приблизился российский морской разведчик, является кораблем флагманского класса и предназначен для управления и координации войск. В настоящее время он является флагманским кораблем 6го флота США, в зону ответственности которого входит Восточная Атлантика.

«На борту американского корабля раздался ропот солдат и журналистов, когда самолет — реликвия холодной войны — пролетел низко над кораблем», — описывает ситуацию один из корреспондентов AFP.​ По словам еще одного журналиста, в тот самый момент, когда самолет пролетал над кораблем, на мостике USS Mount Whitney​ проходила фотосессия, что позволило его запечатлеть камерам.

Инцидент произошел во время учений НАТО Trident Juncture — 2018 у берегов Норвегии. Учения, в которых принимают участие почти все участники военного альянса, начались 25 октября и стали одними из крупнейших в своем роде. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в своем Twitter назвала их крупнейшими учениями блока со времен Холодной войны. Участие в них должны принять около 50 тыс. военнослужащих, помимо стран НАТО свои контингенты на Trident Juncture — 2018 отправили не состоящие в альянсе Финляндия и Швеция.

Масштаб учений характеризует тот факт, что ради участия в них впервые за 30 лет Соединенные Штаты направили авианосец в Арктику. Harry Truman, авианосец класса Nimitz, 19 октября пересек полярный круг, войдя в Норвежское море.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: военные учения
Главное
В Египте разбился произведенный в России истребитель МиГ-29М Технологии и медиа
Материалы по теме
В Японии начались совместные с США военные учения Политика
Американский авианосец впервые с 1991 года вошел в воды Арктики Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter