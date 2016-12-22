В сети появились фото пролета Ту-142 над флагманским кораблем США

Камеры смогли запечатлеть пролет российского Ту-142 на низкой высоте над флагманом 6го флота США USS Mount Whitney. Инцидент произошел на крупнейших со времен Холодной войны учениях НАТО Trident Juncture — 2018

Российский разведывательный и противолодочный самолет Ту-142 совершил на малой высоте пролет над флагманским кораблем ВМФ США USS Mount Whitney. Фотографии этого момента в своем Twitter опубликовал корреспондент агентства AFP Пьер-Анри Десайе.

USS Mount Whitney​, к которому приблизился российский морской разведчик, является кораблем флагманского класса и предназначен для управления и координации войск. В настоящее время он является флагманским кораблем 6го флота США, в зону ответственности которого входит Восточная Атлантика.

«На борту американского корабля раздался ропот солдат и журналистов, когда самолет — реликвия холодной войны — пролетел низко над кораблем», — описывает ситуацию один из корреспондентов AFP.​ По словам еще одного журналиста, в тот самый момент, когда самолет пролетал над кораблем, на мостике USS Mount Whitney​ проходила фотосессия, что позволило его запечатлеть камерам.



Инцидент произошел во время учений НАТО Trident Juncture — 2018 у берегов Норвегии. Учения, в которых принимают участие почти все участники военного альянса, начались 25 октября и стали одними из крупнейших в своем роде. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в своем Twitter назвала их крупнейшими учениями блока со времен Холодной войны. Участие в них должны принять около 50 тыс. военнослужащих, помимо стран НАТО свои контингенты на Trident Juncture — 2018 отправили не состоящие в альянсе Финляндия и Швеция.

Масштаб учений характеризует тот факт, что ради участия в них впервые за 30 лет Соединенные Штаты направили авианосец в Арктику. Harry Truman, авианосец класса Nimitz, 19 октября пересек полярный круг, войдя в Норвежское море.