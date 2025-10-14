 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Отношения с Путиным, возможно, остались хорошими, предположил Трамп и выразил недоумение продолжающимися боями. Кремль подчеркивал, что Россия готова к дипломатическому решению
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании его российского коллеги Владимира Путина останавливать конфликт с Украиной. Это заявление республиканец сделал, общаясь с журналистами.

«Я очень разочарован, потому что у Владимира и меня были довольно хорошие отношения, возможно, до сих пор хорошие. Я не знаю, зачем он продолжает эту войну», — добавил Трамп.

Президент США также упомянул запланированный визит украинского коллеги Владимира Зеленского 17 октября. Трамп уверен, что тот попросит ракеты Tomahawk. «Все хотят Tomahawk, у нас много Tomahawk. Вам не нужны Tomahawk в Аргентине?» — спросил американский президент у аргентинского президента Хавьера Милея.

Трамп накануне рассказал, что может сказать Путину: если конфликт не удастся уладить, то Украина получит ракеты Tomahawk. В начале года президент США выражал уверенность, что Путин хочет мира.

США анонсировали на завтра «крупное объявление» по оружию для Украины
Политика
Мэттью Уитакер

Кремль сообщал о готовности Путина к дипломатическому решению конфликта. Президент России подчеркивал, что переговоры с Украиной могут быть продолжены «на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года», и «исходя из реалий, который складываются на земле сегодня».

«Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — сказал его представитель Дмитрий Песков 14 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Владимир Путин Tomahawk
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Макрон пригрозил России «расплатой» в случае отказа от переговоров
Политика
Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине
Политика
Постпред Украины в ООН назвал главной целью миссии изоляцию России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23:24
В Германии обновили брошюру с советами для населения на случай войны Политика, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников Политика, 22:54
Самарский губернатор обматерил и уволил чиновника после проверки Политика, 22:37
США «убрали потолок» по военной помощи Украине Политика, 22:36
В МВД рассказали, как узнать число оформленных на человека сим-карт Общество, 22:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Трамп заявил, что «все выходят» из БРИКС после угроз пошлинами США Политика, 22:11
Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт с Украиной Политика, 22:11
Сборная Катара по футболу отобралась на ЧМ-2026 Спорт, 22:10
Сборная России разгромила команду Боливии, продлив беспроигрышную серию Спорт, 22:01
Захарова отреагировала на шутку Рютте про автомобиль Lada и холодильник Политика, 21:59
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45