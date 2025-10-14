Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт с Украиной

Отношения с Путиным, возможно, остались хорошими, предположил Трамп и выразил недоумение продолжающимися боями. Кремль подчеркивал, что Россия готова к дипломатическому решению

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании его российского коллеги Владимира Путина останавливать конфликт с Украиной. Это заявление республиканец сделал, общаясь с журналистами.

«Я очень разочарован, потому что у Владимира и меня были довольно хорошие отношения, возможно, до сих пор хорошие. Я не знаю, зачем он продолжает эту войну», — добавил Трамп.

Президент США также упомянул запланированный визит украинского коллеги Владимира Зеленского 17 октября. Трамп уверен, что тот попросит ракеты Tomahawk. «Все хотят Tomahawk, у нас много Tomahawk. Вам не нужны Tomahawk в Аргентине?» — спросил американский президент у аргентинского президента Хавьера Милея.

Трамп накануне рассказал, что может сказать Путину: если конфликт не удастся уладить, то Украина получит ракеты Tomahawk. В начале года президент США выражал уверенность, что Путин хочет мира.

Кремль сообщал о готовности Путина к дипломатическому решению конфликта. Президент России подчеркивал, что переговоры с Украиной могут быть продолжены «на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года», и «исходя из реалий, который складываются на земле сегодня».

«Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — сказал его представитель Дмитрий Песков 14 октября.