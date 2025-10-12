 Перейти к основному контенту
Макрон пригрозил России «расплатой» в случае отказа от переговоров

Макрон: если Москва не садет за стол переговоров, ей придется заплатить
По его словам, если Москва откажется от возобновления переговоров, то ей придется заплатить. Песков ранее говорил, что пауза в урегулировании конфликта наступила по вине киевских властей
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

России придется заплатить, если она продолжит «упорствовать в своем воинственном упрямстве» и не захочет садиться за стол переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Если Россия будет упорствовать в своем воинственном упрямстве и откажется вернуться за стол переговоров, ей придется заплатить за это», — написал он на своей странице в X.

По его словам, достигнутое ранее мирное соглашение по конфликту в секторе Газа вселяет надежду на мир на Ближнем Востоке, украинскому кризису тоже должен быть положен конец.

Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Ранее американский президент Дональд Трамп, говоря о конфликте на Украине, заявил, что считал его урегулирование простой задачей, однако оказалось, что это сложнее, чем ситуация на Ближнем Востоке.

В настоящее время в урегулировании украинского кризиса наблюдается пауза. В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из Киева не поступает никаких сигналов о возможном возобновлении российско-украинских переговоров. По его словам, пауза в переговорах возникла по вине украинских властей, которые не хотят продолжать этот диалог.

Тогда же Песков подчеркнул, что Киев не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которое было сформулировано в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Эти переговоры прошли 23 июля. Тогда стороны обсудили переданные ранее проекты меморандумов с условиями мира, а также договорились вернуть не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.

Двумя месяцами ранее, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров. Стороны обменялись проектами меморандума, провели еще один обмен пленными и пообещали выдать друг другу тела погибших.

В середине августа президент Трамп встретился с российским президентом Путиным на Аляске. Главной темой стало урегулирование российско-украинского конфликта, однако сделки достичь не удалось.

Три дня спустя Трамп встретился с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. После этого он объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского. 3 сентября Путин предложил провести встречу в Москве. Украинский президент отказался приезжать в Москву и счел, что подобное предложение показывает нежелание встречи со стороны России.

